Roma-Dybala, amore vero: si lavora al rinnovo con spalmatura dell’ingaggio

Paulo Dybala non ha mai smesso di essere presente, nemmeno da infortunato. Negli ultimi mesi è stato più che un tifoso di lusso: Ranieri lo ha voluto come punto di riferimento nello spogliatoio, e lui ha risposto con un impegno totale. In allenamento, in panchina, a bordo campo: la Joya è diventato un leader silenzioso ma costante, un vice allenatore aggiunto che ha accompagnato la squadra in ogni tappa finale della stagione.

Un coinvolgimento che ha rinsaldato il legame con la Roma. Dybala si sente a casa, e ora vuole restarci. Per questo ha chiesto al suo agente di lavorare al rinnovo del contratto, con un’idea chiara: spalmare l’ingaggio per venire incontro alle esigenze del club e proseguire in giallorosso.

Un primo incontro con la Roma è previsto per i primi di luglio. Ghisolfi e Carlos Novel, agente dell’argentino, sono in contatto costante, e il summit servirà a gettare le basi per un prolungamento che permetta a Dybala di pesare meno sul bilancio ma restare centrale nel progetto tecnico. Anche Gasperini, che ha raccolto le impressioni entusiastiche di Ranieri sul suo atteggiamento da “allenatore in campo”, è pronto a puntare forte su di lui.

Fonte: Corriere dello Sport