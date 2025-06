“ON AIR!” – ZAZZARONI: “Ranieri mi ha detto che a bloccarlo è stata la coreografia della Sud”, CORSI: “Ennesimo atto d’amore per la Roma”, FERRAZZA: “Una follia il sì dei Friedkin al doppio incarico”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La scelta di Ranieri ci fa felici, perchè quella opposta ci avrebbe fatto partire con l’handicap. Pensate solo a Gasperini, che non dico che è venuto solo per Ranieri, ma la sua presenza contava molto…quindi la prima cosa che mi viene da dire è “meno male”. E’ normale che abbia preso tempo, è normale che ci abbia riflettuto, ma in ottica Roma sarebbe stata una tragedia. Probabilmente si sarà fatto due conti, ha visto che aria tirava e che se avesse accettato avrebbe dilapidato gran parte del patrimonio che si era creato presso i tifosi della Roma…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “E’ stato più unanime il dissenso nei confronti di Ranieri per l’idea di poterlo perdere, piuttosto che unanime il consenso quando lui è stato scelto per la panchina della Roma qualche mese fa…è incredibile… L’ok dei Friedkin? Secondo me era più un “fai come te pare“, sapevano benissimo che tra un mese l’avrebbero cacciato perchè la situazione poi sarebbe stata ingestibile…il doppio ruolo sarebbe stata una comica. I Friedkin erano in una situazione che come facevano, sbagliavano: se dicevano no, si sarebbero messi contro la Federazione, se dicevano sì avrebbero avuto i romanisti contro…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sono molto contento per la scelta di Ranieri. E’ l’ennesimo atto di amore verso la Roma: un tecnico che gli danno la Nazionale e ci rinuncia, quello è solo amore per la Roma e basta. Lasciare Gasperini da solo, in un mondo che non conosce, in questo triangolo delle Bermuda che è la Roma per gli allenatori…Ranieri ha pensato a questo.

Ivan Zazzaroni (Tele Radio Stereo): “A Ranieri 15 giorni fa gli avevi scritto: “Preparati, perchè se perdono con la Norvegia chiamano te…“. Ieri sera gli ho scritto e gli ho chiesto: “Ma cosa ti blocca?“, e lui mi ha risposto: “La coreografia della Sud. Si sono fidati di me, come faccio ad andare via”. Fra l’altro secondo me il doppio incarico sarebbe stato impossibile da gestire. A me dispiace da appassionato della nazionale, ma per i romanisti immagino sia una grande notizia…”.

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sono contentissima della notizia di Ranieri, per me va come l’annuncio di un grande acquisto. Ritengo una follia che i Friedkin avessero aperto al doppio ruolo di Ranieri: una società forte dice no, e invece sembrano sempre degli insicuri. Meno male che c’ha pensato Ranieri ad avere un senso di responsabilità…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Con Angelino la Roma farebbe una super-plusvalenza. Per Gasperini è uno dei cedibili, non perchè non gli riconosca delle qualità, e cki avrebbe lavorato sopra, ma perchè preferirebbe un esterno con altre caratteristiche. Nel momento in cui ti arriva un’offerta così importante, è arrivato il sì di Gasp. Ma per l’Al Hilal sta spingendo anche per Theo Hernandez: se non si sblocca, io penso che alla fine Angelino andrà in Arabia. Le cifre? Alla Roma 23 + 3 di bonus e 10 milioni l’anno al calciatore, che non mi sembra poco…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ranieri si è reso conto di quello che stava succedendo a Roma, del fatto che si stava bruciando. Ieri avevo parlato con una persona molto vicina a Ranieri e ascoltata da Ranieri, e questa persona gli aveva detto: “Clà, lascia perde…“. Mi sta anche bene che Ranieri per 48 ore ci abbia voluto riflettere. Il fatto che abbia messo la Roma davanti mi piace tantissimo, per me non era possibile il doppio incarico…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “A noi risulta che Ranieri abbi detto no all’Italia dopo aver letto il memorandum della nazionale in cui gli dicevano quello che avrebbe potuto fare e soprattutto quello che non avrebbe potuto fare, e io credo che sotto questo aspetto non se l’è sentita di dire sì…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Ranieri dice no alla nazionale e sono contento così: sarebbe stato assolutamente inaccettabile un ct che è anche un dirigente di una squadra di club. Sarebbe stata una cosa brutta per tutti, per la Roma, per le altre squadre, per la Nazionale…ma non scherziamo. L’Italia ha bisogno di un allenatore a tempo pieno, e lasci Ranieri fare il suo lavoro, che è molto di più che il consulente di Friedkin. La Roma ha una dirigenza sgangherata, più la saggezza di Ranieri: dire che avrebbe fatto il consulente nel tempo libero sarebbe stato improprio. Lui ha fatto la cosa migliore sfilandosi da questo doppio ruolo che sarebbe stato imbarazzante…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La decisione di Ranieri è clamorosa. Il suo no penso sia dovuto alle polemiche piovute nelle ore scorse. Se rinuncia perchè c’è un pensiero generale che mette in dubbio la sua serietà, allora ci siamo fatti un danno: era la persona giusto nel momento giusto, e abbiamo creato un clima che gli ha reso impossibile accettare… Ora chi al suo posto sulla panchina? C’erano due nomi sul taccuino di Gravina: Ranieri era il primo, il secondo era Pioli, che però è molto vicino alla Fiorentina…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Chi sulla panchina dell’Italia? Magari gli viene in mente un ex campione del Mondo…sarebbe una cosa clamorosa. Altrimenti io faccio il nome di Roberto Mancini, secondo me non è fuori totalmente anche se sarebbe complicato. Ma è uno in grado di dare tanto, sa di calcio ed è un grande allenatore…”

