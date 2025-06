ULTIMA ORA – Ranieri dice no alla panchina dell’Italia. Il messaggio a Zazzaroni: “Voglio solo pensare alla Roma” (FOTO)

Claudio Ranieri dice no all’Italia. E’ un’ultima ora Sky Sport appena postata su X da Gianluca Di Marzio. L’ex allenatore della Roma, ora passato nelle vesti di dirigente del club giallorosso, ha deciso di respingere l’offerta di Gravina.

#Italia, #Ranieri rinuncia alla possibilità di diventare CT della nazionale @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 10, 2025

Non c’è stato nessuno tipo di impedimento da parte della Roma, di cui è diventato dirigente al termine della stagione da allenatore. Persino i Friedkin si erano schierati al suo fianco, aprendo all’eventuale doppio impegno.

Sir Claudio, però, ha riflettuto e ha deciso di mantenere la parola data al club giallorosso, rifiuta l’impegno e cercherà di portare sempre più in alto l’AS Roma. È solo questo che vuole fare.

Nel frattempo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha pubblicato (dietro consenso di Ranieri) lo screenshot del messaggio che Sir Claudio gli aveva mandato questa mattina per comunicargli la decisione maturata: “Buongiorno fratello, ho deciso di rinunciare, i Friedkin mi avevano lasciato libero di scegliere, ma io ho promesso di smettere, se avessi voluto continuare non avremmo preso Gasperini, voglio solo pensare alla Roma”.

“Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale“. Così Claudio Ranieri all’ANSA dopo aver rinunciato alla panchina della nazionale italiana. “I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia“, ha concluso.