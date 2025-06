Angeliño all’Al Hilal, manca l’accordo: tempi più lunghi per chiudere

L’Al-Hilal fa sul serio per Angeliño. Ma l’affare non è chiuso. Il club saudita, che ha appena ufficializzato Simone Inzaghi come nuovo allenatore, ha messo nel mirino il terzino spagnolo della Roma e ha già recapitato un’offerta tra i 23 e i 24 milioni di euro per portarlo subito in Arabia Saudita.

Un tentativo concreto, arrivato dopo il mancato affondo per Theo Hernandez, che al momento resta in attesa dell’Atlético Madrid. Di fronte alla proposta saudita, sia il club giallorosso che il giocatore hanno manifestato una certa apertura, ma al momento l’accordo definitivo ancora non c’è.

Tutte le parti speravano di chiudere l’affare prima del 10 giugno, giorno di chiusura della finestra di mercato utile per il Mondiale per Club, cosa che diventa ormai molto complicato visto che al gong mancano ormai solo poche ore. Più probabile che la trattativa venga portata avanti nei prossimi giorni con tempi meno frenetici.

Per la Roma si tratterebbe comunque di un’ottima operazione: Angeliño era stato pagato circa 5 milioni di euro un anno fa e una cessione alle cifre proposte garantirebbe una plusvalenza rilevante. In caso di addio, il club giallorosso ha già messo nel mirino un profilo ben noto a Ranieri: si tratta di Robin Gosens, appena riscattato dalla Fiorentina per 7 milioni. La Roma sarebbe pronta a offrire il doppio pur di strapparlo al club viola.

