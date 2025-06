Roma, Scamacca spinge per tornare: l’Atalanta fissa il prezzo

Gianluca Scamacca sogna il ritorno a casa. L’attaccante cresciuto nel vivaio giallorosso ha manifestato chiaramente la volontà di tornare a Roma, complici i suoi legami affettivi con la città, con la madre Cristiana e con la compagna Flaminia, ma anche e soprattutto per la possibilità di ritrovare Gian Piero Gasperini.

I due si sono parlati di recente, anche in occasione di un matrimonio, e l’intesa è rimasta intatta: Gasp avrebbe dato piena disponibilità a riaccogliere Scamacca a Trigoria, riconoscendogli qualità tecniche e caratteriali utili al nuovo progetto. L’attaccante dell’Atalanta non è più una prima scelta a Bergamo, sorpassato nelle gerarchie da Retegui, e per questo starebbe spingendo per una nuova avventura nella Capitale.

L’Atalanta, dal canto suo, ha fissato il prezzo: servono 25 milioni di euro per lasciarlo partire, una cifra che combacia curiosamente con quella incassata dalla Roma per la recente cessione di Enzo Le Fée al Sunderland, ma anche con quella che potrebbe arrivare dall’addio di Angelino, diretto verso l’Arabia.

Florent Ghisolfi sta valutando attentamente la fattibilità dell’operazione, che avrebbe senso anche dal punto di vista tattico. Scamacca conosce bene l’ambiente, ha già lavorato con Ranieri e avrebbe motivazioni forti per rilanciarsi in giallorosso.

Restano sul tavolo anche le alternative italiane, da Lorenzo Lucca (Udinese) a Nikola Krstovic (Lecce), ma Scamacca continua a essere un profilo prioritario, anche se la Roma chiederà un piccolo sconto sull’ingaggio da 3,2 milioni a stagione.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Leggo