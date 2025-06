Svilar-Roma, la fumata bianca è più vicina: rilancio da 3 milioni per blindare il portiere

Mile Svilar e la Roma sono sempre più vicini. Il portiere serbo, reduce da una stagione in crescita che lo ha consacrato titolare e beniamino dei tifosi, è al centro di un importante dialogo con il club per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027.

La società giallorossa ha deciso di blindarlo con un rilancio dell’ultima ora, mettendo sul tavolo un’offerta da 3 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Un netto passo in avanti rispetto agli attuali 700mila euro annui. Un cambio di passo che ha riacceso la trattativa dopo settimane di stallo, complici anche le sirene provenienti dalla Premier e soprattutto dal Milan, alla ricerca di un possibile sostituto di Maignan.

Decisivo, ancora una volta, il lavoro di Claudio Ranieri: l’attuale consigliere dei Friedkin ha avuto contatti diretti con Svilar, spiegandogli i nuovi scenari tecnici del club e garantendo fiducia nel progetto futuro. Un pressing diplomatico che ha prodotto l’effetto sperato, riportando ottimismo tra le parti.

Al momento non c’è ancora la fumata bianca, ma la distanza è minima e nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti per chiudere l’accordo e respingere definitivamente le avances del Milan, che nel frattempo sembra orientato su Julian Perri del Lione. Un segnale forte: la Roma ha scelto Svilar come perno della nuova era, e non intende lasciarlo andare.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport