Ranieri d’Italia, c’è il sì dei Friedkin

Dopo il colloquio di ieri con il presidente Dan, Claudio Ranieri ha ottenuto l’ok del proprietario giallorosso: le porte della Nazionale si spalancano per Sir Claudio, che ora può valutare seriamente l’ipotesi di un doppio incarico. Il texano ha infatti dato il suo assenso affinché Ranieri possa accettare la chiamata dell’Italia senza rinunciare al ruolo di consigliere personale dei Friedkin.

La decisione finale spetta ora al tecnico romano, che deve sciogliere gli ultimi dubbi e, se sceglierà di accettare, smentire nei fatti l’addio alla panchina celebrato poche settimane fa all’Olimpico. Troppo forte, evidentemente, la tentazione di chiudere la carriera con l’esperienza – finora inedita – di commissario tecnico della Nazionale.

In attesa dell’offerta ufficiale e della formalizzazione dell’accordo (si parla di un contratto annuale), la tifoseria romanista si divide: una minoranza comprende le ragioni del tecnico di San Saba, ma per la maggioranza si tratta di un inaspettato dietrofront che ha il sapore del tradimento. In molti temono che Ranieri, impegnato con la Nazionale, possa avere meno tempo e meno peso nelle scelte giallorosse.

La notizia rischia di isolare sin da subito Gian Piero Gasperini, che aveva accolto con favore la presenza di Ranieri come garante del progetto. Ora, per l’ex tecnico dell’Atalanta, il compito a Trigoria si fa ancora più delicato: “Farà quello che si sente di fare”, ha commentato con diplomazia nella serata di ieri.

L’annuncio ufficiale di Ranieri come nuovo ct dell’Italia potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Manca solo il sì definitivo, ma l’accordo sembra ormai cosa fatta. Per la Roma, nel mezzo di una profonda rivoluzione tecnica, non è certo l’inizio d’estate che si auspicava.

