Nizza, Haise: “Contro questa Roma bisognerà essere pronti dal primo all’ultimo secondo”

Franck Haise, allenatore del Nizza, ha parlato in conferenza stampa per presentare la prima partita di Europa League contro la Roma. Insieme a lui il difensore Dante. Queste le loro parole.

LE PAROLE DI FRANCK HAISE

Come intendete affrontare questa partita in Europa Legue?

“La domanda è vasta. Se devo dire come vogliamo affrontarla o come la affronto, siamo arrivati a cercare quel quarto posto l’anno scorso. Il gruppo che c’era l’anno scorso ha lottato per qualificarsi per un turno preliminare della Champions League. Non siamo riusciti a qualificarci per la Champions, quindi affronteremo questa partita prima di tutto con molto piacere. Giocare in Europa, giocare domani, penso che ci siano molte altre squadre francesi che vorrebbero essere al nostro posto, quindi viviamoci appieno questa partita. Questo è lo spirito per noi”.

La presenza del capitano significa che ci sarà domani?

“Non parlo mai del mio capitano. Qualunque cosa succeda, è il mio capitano. No, ma parteciperà all’ultimo allenamento, poi faremo il punto dopo, ma è presente, e questo è già una buona notizia”.

Sul ritorno di Dante.

“Possiamo parlare di tanti ritorni, dato che, a parte Mohamed e Youssouf che sono infortunati, per il resto tutti si allenano. Per la prima volta in stagione, tutti sono in grado di allenarsi. Non dico che tutti i giocatori siano al 100%, alcuni hanno sicuramente preso un po’ di ritardo a causa della preparazione, ma tutti possono allenarsi”.

Puoi dirci, dopo questa sconfitta, come sta il gruppo?

“Non so se sarebbe troppo semplice dire che abbiamo appena vinto una partita e va tutto bene, e che ora, dopo averne persa una, subito sorgono i dubbi. Ciò che è certo è che, al di là dei risultati, in quello che vedo negli allenamenti da diverse settimane ci sono aspetti molto più positivi rispetto a prima. Poi, bisogna tradurle in ogni partita di competizione. Questo, penso, sia la nostra sfida principale. La qualità di un gruppo, su questo non ci sono dubbi. Fino a che punto, fino a dove arriveremo, non ho una risposta, ma la qualità del gruppo c’è. Poi, ogni fine settimana, ogni partita, ogni tre o quattro giorni, bisogna metterci molto. È questo che conta. Non possiamo, se prendiamo l’esempio di Brest, essere sotto 1-0 dopo nove minuti, perché ci mettiamo davvero in difficoltà. Sappiamo che, tornando alla partita di domani, contro la Roma e la qualità di questa squadra, bisogna essere pronti dalla prima all’ultima secondo. Questo è un dato di fatto”.

L’anno scorso non è andata bene in Europa.

“Cerchiamo sempre di giocare le partite al massimo e non torniamo sulla stagione scorsa. Non voglio dare spiegazioni, perché tanto a nessuno importa. Quello che conta è vivere appieno questa prima partita. Vivere appieno questa prima partita, e poi viverle tutte, appieno, le partite. Solo questo è vero. Lo ripeto, è una fortuna avere partite come questa da vivere. Che sia quando sei giocatore, anche se hai molta esperienza, quando sei allenatore. Devi prenderle al volo, devi solo prenderle al volo. Certo, con intelligenza, perché non si può farlo in qualsiasi modo”.

Appunto, sempre rispetto alla stagione scorsa che bisogna cancellare, qual è l’obiettivo quest’anno in questa Europa League?

“Essere riconoscibili, mostrare una vera identità in questa competizione. Non siamo riusciti a farlo necessariamente. E ovviamente, quando dico questo, lo dico anche per vincere le partite, per qualificarci. Lo sapete bene. Qualificarci mostrando i nostri valori, i nostri principi, mostrando l’identità del nostro gioco che ci daranno le migliori possibilità per riuscirci”.

LE PAROLE DI DANTE

Come ti senti, come va il tuo ginocchio?

“Sto molto meglio. È chiaro che non è facile da spiegare perché ho avuto dei problemi al ginocchio destro, e poi due volte ho compensato con il ginocchio sinistro. Sia nella partita contro il Benfica che ora, il lato sinistro si infiamma un po’, ma stiamo lavorando molto duramente su questo per superare questo ostacolo e poter essere disponibili per più partite possibili questa stagione”.

Il fatto che si tratti di un campionato di otto partite e che la qualificazione possa dipendere solo dalle ultime tre mette un po’ in prospettiva l’importanza della prima partita?

“Noi dobbiamo giocare al massimo. Calcolare le partite è l’errore peggiore che un atleta di alto livello possa fare. Con noi è lo stesso, non calcoleremo nulla. Non cominceremo a pensare alle ultime tre partite, alle ultime quattro partite. No, non è questo. È che abbiamo una grande partita davanti a noi, una partita splendida davanti ai nostri tifosi. L’inizio di una stagione in Europa, con un girone molto difficile, dobbiamo prenderci il massimo del piacere. Ma il piacere significa lavorare insieme, fare gli sforzi l’uno per l’altro, mostrare che siamo una squadra unita, coraggiosa, una squadra che ha voglia di mettere intensità e ritmo, e che ha questa voglia di giocare. Comunque, qualsiasi partita giocheremo questa stagione o nella vita, non c’è nulla da calcolare”.

Si dice che questa prima partita sarà importante anche per il futuro.

“Tutte le partite sono importanti, comunque. Certo, se inizi con una vittoria in casa, tanto meglio. Quello che dobbiamo cercare nella nostra squadra è già di mostrare un volto solido. Una squadra che è dentro la competizione, che è senza palla, che lavora insieme per non prendere gol. Che i difensori comincino da davanti, che lavoriamo duramente, che dopo aver perso il possesso, torniamo rapidamente, riformiamo il blocco, attacchiamo, siamo insieme? Questa è la domanda e questo è il volto che vogliamo mostrare. Essere solidi, essere dentro la competizione e avere davvero voglia di confrontarsi con queste squadre. È una squadra coraggiosa che trasmette emozioni anche a tutte le persone che sono allo stadio”.

L’avventura in Europa della stagione scorsa può anche servire da motore, come reazione di orgoglio. È questo sentimento di rivincita che vi anima oggi, o bisogna davvero voltare pagina per te?

“Ascolta, il passato non possiamo cambiarlo, prima cosa. Secondo, non è lo stesso gruppo. Terzo, so che c’è sempre questa domanda perché fuori si parla molto. Non preoccupatevi, i primi ad esserci stati male eravamo noi e abbiamo anche preso le nostre responsabilità, e quest’anno è una nuova stagione, una nuova Europa League, nuove squadre che affronteremo. Quindi tocca a noi guardare avanti, fare tutto il possibile per prendere il massimo dei punti, ma ancora una volta dobbiamo mostrare a questa squadra che ci sono dei valori, una squadra che ha un’identità, che vogliamo mantenere fino alla fine della stagione”.