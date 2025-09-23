ULTIME DA TRIGORIA – ok Wesley, si rivede Dybala, slitta il rientro di Bailey

Archiviata la vittoria nel derby contro la Lazio, la Roma prepara il debutto stagionale in Europa League. Domani sera i giallorossi affronteranno il Nizza in trasferta, e come di consueto la squadra è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura della vigilia, con i primi 15 minuti aperti alla stampa.
Il primo ad apparire sul terreno di gioco è stato Gian Piero Gasperini, seguito poco dopo dal secondo portiere Vasquez, presente nonostante non sia inserito nella lista Uefa. Subito dopo ha preso il via il riscaldamento collettivo.
Buone notizie per il tecnico: Mario Hermoso si è allenato regolarmente in gruppo, pur indossando una fasciatura al polpaccio, segnale che il risentimento accusato nei giorni scorsi è in via di completa risoluzione.
LEGGI ANCHE – Flash giallorosso: le ultime notizie minuto per minuto
Presente anche Paulo Dybala, che però ha svolto un lavoro personalizzato per recuperare gradualmente la miglior condizione. Ancora out Bailey, il cui ritorno in campo resta incerto e sembra ormai destinato a slittare a dopo la sosta.
Giallorossi.net – T. De Cortis
E intanto…forza alle nostre lupacchiotte nel derby di stasera. Lupus dentibus petit! Daje Roma
Il grande sola Monchi che l’AV sta giustamente silurando, ci ha rifilato l’ultima sola, il più grande errore di Massara del mercato, 3 Mil di prestito, 6 di ingaggio lordo (se va bene), 9.di costo annuale, ma allora tieniti Shomurodov o prendi Rowe che ha preso il Bologna. Non capirò mai queste scelte assurde di mercato.
io avrei tenuto Eldor
Ragazzi , a Bologna c’è Sartori , quello che compra a 10 e rivende , minimo , a 50 . Noi abbiamo avuto in successione Monchi , Petrachi , Pinto e Ghisolfi . Su Massara credo sia giusto aspettare a dare giudizi , qualche perplessità si , però , aspettiamo qualche mese .Comunque Ferguson mi piace poi , è giovanissimo può crescere tanto , peccato che il riscatto sia molto alto.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.