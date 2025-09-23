ULTIME DA TRIGORIA – ok Wesley, si rivede Dybala, slitta il rientro di Bailey

Archiviata la vittoria nel derby contro la Lazio, la Roma prepara il debutto stagionale in Europa League. Domani sera i giallorossi affronteranno il Nizza in trasferta, e come di consueto la squadra è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura della vigilia, con i primi 15 minuti aperti alla stampa.

Il primo ad apparire sul terreno di gioco è stato Gian Piero Gasperini, seguito poco dopo dal secondo portiere Vasquez, presente nonostante non sia inserito nella lista Uefa. Subito dopo ha preso il via il riscaldamento collettivo.

Buone notizie per il tecnico: Mario Hermoso si è allenato regolarmente in gruppo, pur indossando una fasciatura al polpaccio, segnale che il risentimento accusato nei giorni scorsi è in via di completa risoluzione.

LEGGI ANCHE – Flash giallorosso: le ultime notizie minuto per minuto

Presente anche Paulo Dybala, che però ha svolto un lavoro personalizzato per recuperare gradualmente la miglior condizione. Ancora out Bailey, il cui ritorno in campo resta incerto e sembra ormai destinato a slittare a dopo la sosta.

Giallorossi.net – T. De Cortis