FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 23 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:15 – Pisilli compie 21 anni, gli auguri della Roma

Il centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli compie oggi 21 anni. La Roma gli ha fatto gli auguri per il suo compleanno con un post sui social.

Ore 9:10 – Monchi, addio all’Aston Villa

L’ex ds della Roma Ramon Monchi e l’Aston Villa si separano con effetto immediato. Lo riferisce Fabrizio Romano su X in questi minuti. Arrivato nel 2023, il dirigente spagnolo è finito sotto accusa per la campagna acquisti e per il pessimo avvio di stagione: nove titolari su undici erano già presenti prima di Emery nel 2022, segnale di scarso ricambio.

Ore 8:35 – Roma, debutto a Nizza in una Europa League di lusso

L’Europa League non è più coppa di consolazione: 36 squadre, diritti tv in crescita e incassi fino a 40 milioni. Tra le big ci sono Roma, Bologna, Aston Villa, Betis e Lione, oltre a tifoserie caldissime come Celtic, Rangers e Stella Rossa. La Roma di Gasperini debutta domani alle 21 a Nizza, reduce da un 4-1 col Brest e solo dodicesimo in Ligue 1. I giallorossi, carichi dopo il derby, sono tra le favorite per i bookmaker insieme a Real Betis e Nottingham Forest. (Il Messaggero)

LEGGI ANCHE – Gasp cambia la Roma per l’Europa: chance per Tsimikas e El Aynaoui

Ore 8:00 – Roma blindata: solo 12 gol subiti in 24 gare

La Roma di Gasperini ha cambiato filosofia difensiva, adattando i suoi principi al materiale a disposizione: l’uomo contro uomo a tutto campo comporta rischi, come gli errori di Koné e Mancini contro Torino e Lazio, ma i numeri restano impressionanti. Con appena 12 gol subiti nelle ultime 24 gare di Serie A (tra 2024-25 e 2025-26), i giallorossi sono la squadra meno battuta d’Europa nei Top 5 campionati, meglio anche di Napoli, Inter e Atletico Bilbao (18 reti incassate). (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…