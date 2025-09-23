LIVE! GASPERINI: “Voglio allargare la rosa e avere più rotazioni. Pochi gol? Dopo il vantaggio siamo troppo prudenti” (VIDEO)

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Nizza-Roma, gara valida per la prima giornata della fase campionato dell’Europa League.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso in vista dell’esordio europeo della sua squadra e delle prime settimane alla guida del club capitolino.

LEGGI ANCHE – Gasp ritrova Wesley, progressi per Dybala, Bailey dopo la sosta

Quando era all’Atalanta cambiava sempre 5-6 titolari. E’ uno schema che può replicare domani? Possiamo aspettarci Dovbyk?

“E’ un’alternativa a Ferguson, la mia idea è di allargare la rosa e avere più rotazioni. Si è creato un nucleo molto solido e con rendimento efficace, ma dobbiamo avere più sicurezza in altri giocatori per affrontare così tante partite”.

C’è qualche soluzione per trovare più gol? L’euforia derby è superata?

“Più che difficoltà offensiva, ha difficoltà dopo che ha fatto gol, si limita a difendere l’uno a zero, e quindi le partite restano in bilico. E’ condizionata dal vantaggio e si finisce per subire, molto spesso porta a casa il risultato, ma c’è eccessiva prudenza, perchè molto spesso quando sei in vantaggio saresti agevolato rispetto a quando sei sotto o in parità”.

Boga lo ha avuto, è un giocatore importante?

“E’ un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo. A Bergamo è arrivato con grandi aspettative, dopo Gomez e Ilicic, non è riuscito a rispettare le aspettative migliori. Ma è un giocatore che è sempre stato molto disponibile e molto forte”.

La Roma sembra una delle favorite, è d’accordo? Quanto vale questo trofeo per la stagione?

“E’ una squadra che sta cercando di costruirsi, sta facendo un suo percorso, e non penso possa dire che sia favorita. La Roma deve pensare a crescere, amalgamarsi, mettere altri giocatori nella rosa. Il nostro è un calendario tra i più difficile, incontriamo due buone squadre in casa, e trasferte in ambienti non facili. Dobbiamo fare punti ovunque, i programmi vanno tracciato più avanti, ora hanno poco valore”.

A che punto sono Dybala e Bailey?

“Credo che andremo dopo la sosta, non penso prima”.

Come ha trovato Pellegrini dopo il derby? Può giocare domani?

“Penso sia in grado di giocare domani come tutti i giocatori. Lui arriva da un periodo lungo di inattività, per cui la partita dell’altro giorno può avere un peso superiore, ma nel calcio di oggi non può essere un problema giocare due partite ravvicinate, è chiaro che se lo fai per tante settimane diventa un problema. Giocando così spesso c’è il rischio di infortuni, ma se sei ben allenato non ha problemi”.

L’allenatore del Nizza dice che ha cambiato il suo gioco ispirandosi a lei. Che effetto le fa?

“Mi fa molto piacere. Ho avuto un ritorno importante dopo aver giocato le coppe, specie la Champions, c’è stato grande apprezzamento. Il fatto di aver ispirato allenatori è motivo di orgoglio e lo ringrazio di questo”.

Come pensa di battere il Nizza?

“Sarà una partita dove entrambe le squadre cercheranno di ottenere il massimo. Quando giocano a specchio contano i particolari. E’ una partita aperta, spero che venga fuori una bella partita, non penso che saranno due squadre che cercheranno di speculare sul risultato”.

Cosa manca ad Angelino? Cosa può trovare in più da Tsimikas?

“Non ho tutto questo mal di testa sulle differenze. Abbiamo 23 giocatori ed è normale che ci siano rotazioni, dobbiamo allargarle. Ad Angelino non manca niente, e nemmeno a Tsimikas. Giocano nello stesso ruolo, e si alterneranno, ma non per demeriti di uno o dell’altro”.



