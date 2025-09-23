LIVE! EL AYNAOUI: “Sto cercando di dare il massimo. Il calcio italiano è molto diverso da quello francese” (VIDEO)

Il neo giallorosso Neil El Aynaoui ha parlato questa sera in conferenza stampa alla vigilia di Nizza-Roma, prima giornata della fase campionato dell’Europa League.

Queste le dichiarazioni del centrocampista marocchino sull’impegno contro i francesi e sul suo ambientamento in giallorosso sotto la guida di Gasperini.

Come procede l’ambientamento? Il Nizza?

“E’ una nuova vita, cerco di adattarmi e di lavorare bene. I metodi sono diversi, cerco di essere pronto e dare il massimo”.

Sei stato allenato dal tecnico del Nizza: quali sono i pericoli?

“E’ lui che mi ha lanciato a livello più alti al Lens. Mi aspetto una squadra che lavora bene”.

Prometti un numero di gol anche alla Roma?

“Il calcio italiano è molto diverso da quello francese, poi se posso fare così tanti gol non so dire, non ho cifre in testa. Quello che conta è aiutare la squadra al massimo”.



