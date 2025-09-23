Nizza-Roma, i convocati di Gasperini: torna Wesley

Vigilia europea per la Roma, che domani sera farà il proprio debutto stagionale in Europa League sul campo del Nizza. Dopo la rifinitura svolta questo pomeriggio a Trigoria, Gian Piero Gasperini ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta in Francia.
La notizia più confortante per i giallorossi è il rientro di Wesley, finalmente di nuovo a disposizione dopo lo stop delle ultime settimane. Restano invece fermi ai box Paulo Dybala e Leon Bailey, che proseguono i rispettivi programmi di recupero.
Non sono in elenco Baldanzi, che non è stato inserito dal mister nella lista Uefa, e il difensore polacco Ziolkowski, squalificato dopo l’espulsione rimediata con il Legia Varsavia nel preliminare dello scorso agosto.
Di seguito l’elenco completo dei convocati:
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy
Dutch is better than Brazilian
grandioso 😊
Baldanzi è un calciatore che continuo a non capire.
Fa sempre scelte he lo fanno sbattere contro la fisicità degli avversari. Mi sembra un chihuahua che si crede un mollossoide.
secondo me in questa partita si possono mettere Tsimikas, pisilli, El aynaoui, El Shaarawy e Dovbyk. E giocatori come Angelino e Ferguson li lasci riposati per il campionato dove i tre punti sono molto più difficili da portarsi a casa
E Wesley in una partita difficile come può essere quella contro un Verona giovane e ostico può fare la sua parte con dribbling, sterzare e tanta corsa.
Bisogna approfittare di Juve Atalanta e Milan Napoli per guadagnare terreno per la Champions. Se vinciamo una posizione in più la guadagneremo. Mi piace sognare in grande
bailey addirittura nemmeno con la fiorentina recupera quando le prospettive erano di recuperare per oggi/ Verona. questo errore di giustificare rischia alla lunga di compromettere la stagione perché di fatto insieme a dybala hai un altro giocatore lì davanti che giocherà poco o nulla alla fine il titolare sarà o elsha o pelle
