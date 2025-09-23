Nizza-Roma, i convocati di Gasperini: torna Wesley

Vigilia europea per la Roma, che domani sera farà il proprio debutto stagionale in Europa League sul campo del Nizza. Dopo la rifinitura svolta questo pomeriggio a Trigoria, Gian Piero Gasperini ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta in Francia.

La notizia più confortante per i giallorossi è il rientro di Wesley, finalmente di nuovo a disposizione dopo lo stop delle ultime settimane. Restano invece fermi ai box Paulo Dybala e Leon Bailey, che proseguono i rispettivi programmi di recupero.

Non sono in elenco Baldanzi, che non è stato inserito dal mister nella lista Uefa, e il difensore polacco Ziolkowski, squalificato dopo l’espulsione rimediata con il Legia Varsavia nel preliminare dello scorso agosto.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy