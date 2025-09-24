Roma d’Europa, Gasp va all’attacco

Archiviata l’euforia del derby, la Roma si prepara a tuffarsi nell’Europa League. Con una giornata d’anticipo rispetto al consueto giovedì, stasera alle 21 i giallorossi scenderanno in campo all’Allianz Riviera per affrontare il Nizza nel primo turno della fase a campionato. Una competizione che a Trigoria evoca ricordi contrastanti: sfiorata nel 2023, vinta da Gasperini un anno dopo con l’Atalanta. Ora i destini si incrociano, con la consapevolezza che il cammino sarà lungo e faticoso.
Il tecnico piemontese ha intenzione di cambiare qualcosa rispetto all’undici visto nel derby. In difesa potrebbe esordire Ghilardi, mentre a sinistra ci sarà spazio per Tsimikas. A centrocampo tocca al nuovo arrivato El Aynaoui, con Koné e Wesley (finalmente ristabilito dal virus intestinale) a completare il reparto. In avanti, la novità più attesa: Artem Dovbyk partirà dal primo minuto al centro dell’attacco, sostenuto da Soulé e da uno tra El Shaarawy e Pellegrini, con il “Faraone” leggermente favorito.
“Il mio obiettivo è allargare la rosa e avere più possibilità di rotazione”, ha spiegato Gasperini alla vigilia. “Abbiamo 23 giocatori e dobbiamo sfruttarli, perché ci aspettano 60 partite. Ma dobbiamo migliorare nella gestione del vantaggio: finora abbiamo avuto troppa prudenza dopo l’1-0”.
Gasperini frena però sull’etichetta di favorita per la Roma: “È una squadra che si sta costruendo e il livello della competizione è più alto rispetto a qualche anno fa. Inoltre abbiamo uno dei calendari più difficili”. Tra i pericoli maggiori figura Jeremie Boga, ex allievo di Gasp ai tempi di Bergamo: “Non ha rispettato le aspettative con noi, ma è un giocatore molto forte e andrà tenuto d’occhio”.
Nessuna sorpresa invece dall’infermeria: mancheranno Paulo Dybala e Leon Bailey, entrambi attesi al rientro dopo la sosta. L’argentino ieri ha sostenuto un provino importante: possibile che torni già contro il Lille.
Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini (El Shaarawy); Dovbyk.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Corriere della Sera
Domenica durante il derby c’erano 30 gradi, stasera a Nizza sono previsti 15 gradi, spero tanto che dimezzata la temperatura gli attaccanti raddoppino la foga atletica e soprattutto la mira.
Purtroppo Gasperini aveva ragione quando diceva che il reparto in cui siamo corti è l’attacco.
In difesa abbiamo 6 centrali di livello x 3 posti, 4 stabilmente nelle rotazioni, gli altri 2 giovani ed appena arrivati che verranno inseriti con i giusti tempi entro dicembre, quando Evan ci lascerà x la coppa d’Africa.
Sulle fasce da tempo immemore non avevamo quattro potenziali titolari, due a destra e due a sinistra, più Celik all’occorrenza.
A centrocampo forse soffriremo un po’ a dicembre, quando El Aynaoui andrà in coppa d’Africa, ma per ora siamo ok con 3 titolari x due posti più Pisilli ed all’occorrenza Pellegrini.
Il problema è davanti, dove 2 degli esterni offensivi, Dybala e Bailey, già fuori ad inizio campionato, hanno una storia di infortuni poco rassicurante per il prosieguo, sicché ci ritroviamo con i soli Soulè ed El Sha, più all’occorrenza Pellegrini e Baldanzi che però non è nella lista uefa.
Questo con un mister abituato a chiedere molto agli esterni offensivi che per questo cambia spesso nel corso della partita.
Speriamo che almeno venga recuperato Dovbyk nelle rotazioni.
Ferguson dimostra di muoversi meglio di lui sul fronte d’attacco e di meritare la maglia da titolare, ma almeno per ora non vede la porta, mentre l’ucraino, pur con i suoi limiti ed i suoi difetti, a sempre segnato con una certa continuità, anche nelle difficoltà dell’anno scorso, ed a noi serve come il pane gente che la mette in porta.
Stasera potrebbe essere l’occasione perfetta per rilanciare Artem, viste le assenze importanti nel reparto difensivo del Nizza.
