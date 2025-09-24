Roma d’Europa, Gasp va all’attacco

Archiviata l’euforia del derby, la Roma si prepara a tuffarsi nell’Europa League. Con una giornata d’anticipo rispetto al consueto giovedì, stasera alle 21 i giallorossi scenderanno in campo all’Allianz Riviera per affrontare il Nizza nel primo turno della fase a campionato. Una competizione che a Trigoria evoca ricordi contrastanti: sfiorata nel 2023, vinta da Gasperini un anno dopo con l’Atalanta. Ora i destini si incrociano, con la consapevolezza che il cammino sarà lungo e faticoso.

Il tecnico piemontese ha intenzione di cambiare qualcosa rispetto all’undici visto nel derby. In difesa potrebbe esordire Ghilardi, mentre a sinistra ci sarà spazio per Tsimikas. A centrocampo tocca al nuovo arrivato El Aynaoui, con Koné e Wesley (finalmente ristabilito dal virus intestinale) a completare il reparto. In avanti, la novità più attesa: Artem Dovbyk partirà dal primo minuto al centro dell’attacco, sostenuto da Soulé e da uno tra El Shaarawy e Pellegrini, con il “Faraone” leggermente favorito.

“Il mio obiettivo è allargare la rosa e avere più possibilità di rotazione”, ha spiegato Gasperini alla vigilia. “Abbiamo 23 giocatori e dobbiamo sfruttarli, perché ci aspettano 60 partite. Ma dobbiamo migliorare nella gestione del vantaggio: finora abbiamo avuto troppa prudenza dopo l’1-0”.

Gasperini frena però sull’etichetta di favorita per la Roma: “È una squadra che si sta costruendo e il livello della competizione è più alto rispetto a qualche anno fa. Inoltre abbiamo uno dei calendari più difficili”. Tra i pericoli maggiori figura Jeremie Boga, ex allievo di Gasp ai tempi di Bergamo: “Non ha rispettato le aspettative con noi, ma è un giocatore molto forte e andrà tenuto d’occhio”.

Nessuna sorpresa invece dall’infermeria: mancheranno Paulo Dybala e Leon Bailey, entrambi attesi al rientro dopo la sosta. L’argentino ieri ha sostenuto un provino importante: possibile che torni già contro il Lille.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini (El Shaarawy); Dovbyk.

