Roma, emergenza gol: Dovbyk chiamato alla svolta in Europa League

Lo aveva detto subito dopo il derby e lo ha ribadito ieri, alla vigilia di Nizza-Roma: per Gian Piero Gasperini la priorità adesso è una sola, rendere più competitiva la rosa e allargare le rotazioni. Anche perché l’inizio di stagione ha lasciato un dato inequivocabile: appena 3 gol segnati in 4 partite. Un bottino troppo magro per una squadra del Gasp, storicamente abituata a viaggiare a ritmi ben più prolifici.

Stasera in Francia ci sarà la novità tanto attesa. A guidare l’attacco dovrebbe esserci Artem Dovbyk, affiancato a destra da Soulé (ormai certezza del reparto) e a sinistra da uno tra El Shaarawy, in vantaggio, e Pellegrini. Ma al di là dei nomi, ciò che Gasperini chiede è una svolta: “Dovbyk è un’alternativa a Ferguson, ma la mia idea ora è allargare la rosa e avere più possibilità di rotazioni. Questo mi porta a fare delle prove in partite che restano molto importanti”, ha spiegato l’allenatore, che vuole costruire nuove certezze anche tra chi finora ha avuto meno spazio.

I problemi davanti, però, restano evidenti. Ferguson non segna un gol con un club da 333 giorni, praticamente un anno intero. E lo stesso Dovbyk sembra intrappolato in una crisi di fiducia che ne ha limitato rendimento e stimoli.

Gasperini, che in allenamento non smette di pungolarlo, si aspetta finalmente una risposta. Perché senza i gol dei centravanti, per la Roma diventa complicato pensare di reggere fino a gennaio senza nuovi interventi sul mercato.

Fonte: Gazzetta dello Sport