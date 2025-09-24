Tensione a Nizza, cori contro i romanisti: “A Roma solo la Lazio”

Vigilia movimentata a Nizza per l’esordio della Roma in Europa League. Alcuni tifosi giallorossi, arrivati con un giorno d’anticipo in Francia per godersi la trasferta, si sono radunati in serata nella piazza Yitzhak Rabin, che domani sarà il punto di ritrovo ufficiale dei romanisti.

Qui, però, si sono registrati momenti di tensione con la tifoseria locale. Dalle provocazioni verbali si è passati a cori indirizzati ai romanisti, tra cui il beffardo “A Roma solo la Lazio” lanciato da alcuni supporters del Nizza.

LEGGI ANCHE – Roma d’Europa, Gasp all’attacco

La situazione ha rischiato di degenerare ma l’intervento rapido delle forze dell’ordine ha riportato la calma, evitando che lo scontro si accendesse ulteriormente. Clima dunque già caldo alla vigilia della sfida tra Nizza e Roma, in programma domani sera alle 21 all’Allianz Riviera.