Totti: “Non è facile portare la fascia da capitano al braccio, è una grande responsabilità” (VIDEO)

Francesco Totti torna protagonista, questa volta non in campo reale ma nel videogioco FC26, dove compare nel formato “Leggenda”. In occasione del suo debutto virtuale, l’ex numero 10 della Roma ha rilasciato un’intervista soffermandosi su cosa significa essere un capitano.

“Hai una cosa diversa rispetto a tutti gli altri giocatori, hai una responsabilità grande sia in campo sia fuori. Questa è la dimostrazione di essere un leader. Non è facile portare la fascia al braccio, altrimenti la porterebbe chiunque”, ha spiegato Totti. Parole che ribadiscono l’unicità del ruolo e l’importanza di chi guida una squadra.

L’ex capitano giallorosso ha poi parlato di come un leader accenda lo spirito del gruppo: “Quando hai quella striscia diversa da tutti gli altri vuol dire che hai qualcosa in più, quindi devi far vedere l’importanza e soprattutto l’onore di portare quella fascia”.

