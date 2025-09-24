NIZZA-ROMA 1-2: le pagelle

La Roma vince all’esordio in Europa League, passando per 2 a 1 sul campo del Nizza: dopo un brutto primo tempo, la ripresa si infiamma con i gol di Ndicka e Mancini, inutile la rete di Moffi su rigore.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’Allianz Riviera per affrontare i francesi nel match valido per prima giornata della fase campionato dell’Europa League:
Svilar 6 – Inoperoso per quasi tutto il match. Moffi angola bene il rigore, e il belga non può nulla.
Celik 7 – Anche oggi tra i più positivi, bene sia nelle chiusure che nelle riproposizioni offensive.
Mancini 7,5 – Comanda con esperienza la difesa. Segna un bel gol di testa, cancellato per offside. Mancio non si perde d’animo e nella ripresa fa due a zero con un gol da attaccante consumato.
Ndicka 7 – Primo tempo bruttino, troppo impreciso con i piedi. Nella ripresa è provvidenziale su Boudaouoi. Poi segna la rete che sblocca il match, e la sua prestazione prende il volo.
Rensch 6,5 – Non replica la prova scintillante del derby, ma la sua è comunque una prestazione positiva. Dall’82’ Hermoso sv.
Konè 6,5 – Sempre prezioso in mezzo al campo, il giallo ne limita un po’ l’esuberanza. Dal 68′ Cristante 6 – Subentra per dare sostanza alla mediana.
El Aynaoui 6,5 – Troppo timido nel primo tempo, cresce alla distanza, con corsa e qualità.
Tsimikas 7 – Un bell’assist per il gol di Mancini. Il piede c’è, sembra una valida alternativa a sinistra.
Soulè 6,5 – Gli manca la scintilla, ma la prova nel complesso è più che sufficiente. Dal 68′ Pisilli 5 – Un errore grave, un’ingenuità che poteva costare caro.
El Shaarawy 5,5 – Non combina grandi cose nei 45 minuti in campo. Dal 46′ Pellegrini 7 – Entra bene in campo e da corner confeziona un assist che stappa il match.
Dovbyk 5,5 – Doveva essere la sua occasione, non la sfrutta. Dal 68′ Ferguson 5,5 – Non fa molto meglio del suo collega di reparto.
GIAN PIERO GASPERINI 7 – Altri tre punti importanti, stavolta in Europa. La squadra si conferma molto solida, e passa con personalità su un campo non facilissimo.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Mancio e la scarica di adrenalina ( e mi stupisco mentre lo scrivo…!!!) di Pelle le cose migliori.
Ottima pressione nel secondo tempo.
Le punte arriveranno e faranno goal. Bene il carattere di tutti. Bene EA, bene la difesa.
Unica cosa negativa la sappiamo tutti, inutile mettere il dito nella piaga, migliorerà anche lui.
Le abbiamo vinte tutte tranne una…ricordate dove stavamo un anno fa??
Sorridiamo , la Roma farà una grande annata
Secondo me, il problema non sono i due attaccanti. Sono entrambi molto bravi, con qualità diverse. Dovbyk non riesce a fermare bene il pallone, ma quella non è mai stata la sua forza. È un puro finalizzatore d’area.
Inoltre, la squadra quasi non passa mai la palla all’attaccante: sono solo una serie di cross dalle fasce. Non ci si può aspettare che facciano molto così. È troppo facile prevedere le mosse degli attaccanti e bloccarli.
Abbiamo semplicemente un disperato bisogno di qualcuno sulla fascia sinistra che sappia dialogare bene con gli attaccanti.
Neanche Haaland con questa squadra riuscirà a segnare gol.
sui cross vorrei stendere un velo pietoso (allenare a calciare).
Elsha è ormai un ex giocatore.
EA a centrocampo mi è piaciuto molto.
Celik bene la fase difensiva, ma ha due piedi fucilati.
Pellegrini stanco e ci sta’.
Dovbik e Ferguson serviti male.
Pisilli fa l’unica cosa che non deve fare. metti il corpo, proteggi e fai scivolare la palla.
poi che l’arbitro è in bambola lo dimostra l’episodio del rigore e la gestione dei cartellini
buona la prima.
Pagelle, ogni partita, non solo questa, difficili da fare…alcune prestazioni sono purtroppo prevedibili ma probabilmente rivisitabili (in crescita), altre da guardare in controluce, dentro un gioco che implica una pressione incessante (e ad oggi incompiuto). Certo che se riuscirà a coinvolgere tutti, o quasi, i componenti della rosa, Gasperini dimostrerà, ai giocatori prima di tutto, che è valsa la pena di mettersi alla prova.
Beh vorrei sottolineare 2 cose:
Rensch è assodato che oramai è affidabile!
Ndicka da me stesso messo leggermente in discussione con la tattica del Gasp, che mostra una maturità snervante per gli avversari!
Sta diventando un top!!!
kone’ fa “a gara con le sue precedenti prestazioni”….
Gasperini: solido, deciso, tosto e…lungimirante: ha fatto una tiratina d’orecchie a Pellegrini (meno bene di domenica perché poco abituato a due match nel breve) quasi a dirgli che “me so’ già scordato er derby” tocca lavora’ pe e prossime partite.
Giusto!
I cavalli di razza si vedono sul traguardo.
Altro aspetto sottolineato dal Mister: va bene che si entra con la testa giusta, ma CI VUOLE DI PIÙ, MOLTO DI PIÙ, perché le partite si decidono alla fine.
Ergo, o Pisilli segna al prossimo ingresso o comincia a guardarsi l’intera partita….
FORZA ROMA
A me El Aynaoui in questo ruolo piace tanto, bene anche il Greco, scatenato sotto il settore a fine partita
se Gasperini riesce a sbloccare i 2 attaccanti ci divertiamo
mancini e NDika sino tra i centrali più forti in Europa. Peccato non riuscire a fare molto da trequartista e attaccanti. ElSha si è sacrificato tanto con umiltà
Dobvik non ancora va bene ma mostra miglioramenti, stoppa un po’ meglio, passa anche la palla. Gasperini lo starà tartassando. El Sharawy, ti voglio un bene dell’anima, ma la partita dal primo minuto non fa più per te. Vai benissimo come dodicesimo, in corso di match, sei ottimo. Pisilli, dai, non fare ‘ste cavolate: te lo ha detto Gasperini, il perché e il per come. Chi meglio di lui. Io taccio.
