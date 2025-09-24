KONÈ: “Stiamo bene e le vittorie arrivano. Noi favoriti in Europa League? Andiamoci piano…”

Manu Konè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Nizza-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa all’Allianz Riviera.

Differenza tra primo e secondo tempo da cosa è dipeso?

“All’intervallo il mister ci ha detto che andava bene il possesso palla ma che poi dovevamo essere più decisivi e avere più qualità, ed è quello che abbiamo fatto”.

Avete vinto 4 su 5 partite, te l’aspettavi?

“Assolutamente sì, con un allenatore come Gasperini sappiamo cosa vuole. Stiamo bene in campo, ci troviamo bene, le vittorie arrivano e vogliamo continuare così”.

Sei titolare nella Roma e nella Francia, ti aspettavi questo exploit?

“Sì, lavoro per arrivare a questi risultati. La Roma è un club che ha dato tanto, voglio ricambiare la fiducia e non dormire sugli allori. Voglio che il ct veda quello che faccio con la Roma”.

Siete favoriti per la vittoria finale?

“Andiamo piano…non ci interessa dirlo noi, restiamo umili e giochiamo una partita per volta. Siamo ambiziosi, vogliamo essere i migliori, abbiamo una lunga storia da scrivere”.