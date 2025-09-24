LIVE! NIZZA-ROMA, le formazioni ufficiali: spazio a Tsimikas e El Aynaoui, in attacco c’è Dovbyk

La Roma di Gian Piero Gasperini alza il sipario sull’Europa League: stasera all’Allianz Riviera di Nizza i giallorossi affrontano la prima giornata della fase campionato in una sfida che profuma di insidie.

Dopo un avvio di stagione tra alti e bassi e con il problema del gol ancora irrisolto, la squadra è chiamata a dare un segnale forte sul palcoscenico europeo. L’atmosfera sarà calda non solo sugli spalti, ma anche fuori dal campo, dopo le tensioni della vigilia in città che hanno costretto le forze dell’ordine a un massiccio dispiegamento.

GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DALL’ALLIANZ RIVIERA

Ore 20:00 – Questa la formazione ufficiale del Nizza: Diouf; Mendy, Bah, Dante; Bard, Boudaouoi, Vanhoutte, Louchet; Sanson, Boga; Kevin Carlos.

Ore 20:00 – La Roma annuncia il suo undici titolare per l’esordio in Europa League: Gasperini conferma Celik e Rensch, a sinistra spazio a Tsimikas, a centrocampo c’è El Aynaoui, in attacco Dovbyk.

Ore 19:45– Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, El Aynaoui, Konè, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy; Dovbyk.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio di inizio. Cielo sereno sopra la città francese, clima piacevole. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: Gasperini sembra intenzionato a cambiare qualcosa nell’undici iniziale giallorosso.

NIZZA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Bard, Boudaouoi, Vanhoutte, Louchet; Sanson, Boga; Kevin Carlos. Allenatore: Haise.

A disposizione: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, El Aynaoui, Konè, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: –

Arbitro: Cuadra Fernandez. Assistenti: Naranjo e Masso Granado. IV uomo: Busquets Ferrer. Var: Del Cerro Grande. Avar: Soto Grado.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini