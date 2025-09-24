LIVE! NIZZA-ROMA, le formazioni ufficiali: spazio a Tsimikas e El Aynaoui, in attacco c’è Dovbyk

La Roma di Gian Piero Gasperini alza il sipario sull’Europa League: stasera all’Allianz Riviera di Nizza i giallorossi affrontano la prima giornata della fase campionato in una sfida che profuma di insidie.
Dopo un avvio di stagione tra alti e bassi e con il problema del gol ancora irrisolto, la squadra è chiamata a dare un segnale forte sul palcoscenico europeo. L’atmosfera sarà calda non solo sugli spalti, ma anche fuori dal campo, dopo le tensioni della vigilia in città che hanno costretto le forze dell’ordine a un massiccio dispiegamento.
GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DALL’ALLIANZ RIVIERA
Ore 20:00 – Questa la formazione ufficiale del Nizza: Diouf; Mendy, Bah, Dante; Bard, Boudaouoi, Vanhoutte, Louchet; Sanson, Boga; Kevin Carlos.
Ore 20:00 – La Roma annuncia il suo undici titolare per l’esordio in Europa League: Gasperini conferma Celik e Rensch, a sinistra spazio a Tsimikas, a centrocampo c’è El Aynaoui, in attacco Dovbyk.
Ore 19:45– Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, El Aynaoui, Konè, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy; Dovbyk.
Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio di inizio. Cielo sereno sopra la città francese, clima piacevole. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: Gasperini sembra intenzionato a cambiare qualcosa nell’undici iniziale giallorosso.
NIZZA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Bard, Boudaouoi, Vanhoutte, Louchet; Sanson, Boga; Kevin Carlos. Allenatore: Haise.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, El Aynaoui, Konè, Tsimikas; Soulè, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
Arbitro: Cuadra Fernandez. Assistenti: Naranjo e Masso Granado. IV uomo: Busquets Ferrer. Var: Del Cerro Grande. Avar: Soto Grado.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Ancora Dobvyk… Non struscera’ un pallone. Almeno Ferguson combatte come un guerriero e fa’ salire la squadra
piu’ o meno sono uguali
meglio segnare che fare salire la squadra sinceramente
a numeri Dovbyk come media gol per minuti è superiore al momento e ricordo abbiamo, causa pessima dirigenza, solo 2 prime punte o le deve giocare tutte ferguson che è stato fermo per quasi 1,5 anni
Oggi spero che la Roma non stia come me: credevo la partita fosse domani…!
È ancora troppo fresco il derby, me pare ancora domenica!!!
Meno male che mi sintonizzo ogni 3×2 sul sito😅
Daje Roma mia bbbella daje.
FORZA ROMA
mi piace questa formazione vorrei vedere come se la svolge
finalmente vedremo alla prova El Aynaoui e Tsimikas
Ieri ho scritto che auspicavo che gicassero Dovbyk El Aynaqui il greco e Ghilardi. Questo per testarli è per far rifiatare la squadra perché domenica ci servono i tre punti. Tocca approfittare degli scontri diretti tra Milan Napoli e Juventus Atalanta. Inoltre Tocca dare fiducia a Dovbyk perché servirà anche lui durante la stagione.
