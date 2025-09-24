MASSARA: “Non c’è dicotomia tra nuovi e vecchi. Pellegrini? Nessuno scenario può essere precluso”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Nizza-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di Europa League che si sta per giocare all’Allianz Riviera.

È una soddisfazione vedere i volti nuovi che ha scelto, come El Aynaoui e Tsimikas, significa che c’è sinergia con l’allenatore.

“È una soddisfazione vedere la Roma, qui non c’è nessuna dicotomia, giocatori nuovi o vecchi. C’è una squadra da costruire, abbiamo lavorato per allargare l’organico e dare più scelta all’allenatore. Questa sera inizia una competizione alla quale teniamo molto”.

Il ritorno in campo di Pellegrini cambia qualcosa nelle vostre intenzioni? Le prestazioni possono cambiare la scelta?

“Il calcio evolve rapidamente, nessuno scenario può essere precluso. Siamo concentrati sul campo, ci sono molte partite. Lorenzo è forte ed è attaccato a questa squadra. Ha fatto cose importanti in passato e continuerà a farle, ma noi siamo focalizzati sul campo a partire da questa sera”.

Le prospettive in Europa?

“Affrontiamo la competizione con l’ambizione di fare bene e la consapevolezza di avere una fase campionato difficile. Abbiamo l’ambizione di competere come la Roma ha fatto in passato e vogliamo farlo quest’anno”.

Le insidie del Nizza?

“È una squadra forte, l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato ed è arrivata al preliminare di Champions. C’è stata qualche partenza in estate e ha iniziato il campionato in modo meno positivo. Giocherà in maniera speculare a noi, è fisica e aggressiva, davanti può farci male. Dobbiamo stare attenti e affrontare la gara in modo serio”.