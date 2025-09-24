FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 24 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Occhio al Nizza di Boga e Dante

Il Nizza è un club in crescita e con ambizioni. La ricostruzione è stata opera di Farioli ed è stata rifinita da Haise, che pochi mesi fa ha raggiunto il quarto posto – in estate si è arreso al Benfica al terzo turno di qualificazione alla Champions League. Dietro guida l’eterno Dante, 41 anni; davanti, invece, il rapidissimo Boga che Gasperini conosce bene. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Bailey, rientro in campo a distanza di due mesi

Alla vigilia di Nizza-Roma, Gasperini aggiorna sugli infortuni: Dybala, fermato da una lesione muscolare alla coscia sinistra contro il Torino, ha ripreso con sedute individuali ma non sarà convocato prima della sosta, puntando al rientro contro l’Inter il 18 ottobre. Stesso discorso per Bailey, out dal 20 agosto per una lesione miotendinea: i tempi di recupero si allungano a due mesi. (Il Tempo)
Ore 8:00 – Nizza-Roma, nuovi orari per il ritiro dei biglietti

La Roma ha informato i tifosi presenti a Nizza che gli orari raccomandati per il ritiro dei biglietti sono cambiati, si può accedere al meeting point a partire dalle ore 16. Il Meeting Point individuato dalle Autorità Locali si trova presso Piazza Yitzhak Rabin. L’orario di partenza del primo autobus per lo stadio è previsto intorno alle 17:00, mentre l’ultimo partirà alle ore 19:00 circa. (asroma.com)

IN AGGIORNAMENTO...

