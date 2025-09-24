FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 24 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Occhio al Nizza di Boga e Dante
Il Nizza è un club in crescita e con ambizioni. La ricostruzione è stata opera di Farioli ed è stata rifinita da Haise, che pochi mesi fa ha raggiunto il quarto posto – in estate si è arreso al Benfica al terzo turno di qualificazione alla Champions League. Dietro guida l’eterno Dante, 41 anni; davanti, invece, il rapidissimo Boga che Gasperini conosce bene. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:45 – Bailey, rientro in campo a distanza di due mesi
Alla vigilia di Nizza-Roma, Gasperini aggiorna sugli infortuni: Dybala, fermato da una lesione muscolare alla coscia sinistra contro il Torino, ha ripreso con sedute individuali ma non sarà convocato prima della sosta, puntando al rientro contro l’Inter il 18 ottobre. Stesso discorso per Bailey, out dal 20 agosto per una lesione miotendinea: i tempi di recupero si allungano a due mesi. (Il Tempo)
LEGGI ANCHE – Dovbyk chiamato alla svolta torna titolare a Nizza
Ore 8:00 – Nizza-Roma, nuovi orari per il ritiro dei biglietti
La Roma ha informato i tifosi presenti a Nizza che gli orari raccomandati per il ritiro dei biglietti sono cambiati, si può accedere al meeting point a partire dalle ore 16. Il Meeting Point individuato dalle Autorità Locali si trova presso Piazza Yitzhak Rabin. L’orario di partenza del primo autobus per lo stadio è previsto intorno alle 17:00, mentre l’ultimo partirà alle ore 19:00 circa. (asroma.com)
IN AGGIORNAMENTO...
bailey a gennaio rimandare al mittente.
“Ah, anche medico?”
max. non serve essere medico. un’altro
che si rompe per calciare proprio no.
un’altro dybala no. ormai dybala lo conosciamo, sappiamo pregi e difetti.
di questo bailey, se fosse ancora più fragile? che ne facciamo? spero tanto
che non sia un’altro acquisto scellerato.
sfr ❤️🧡💛
Un mese fa avevo anticipato che una lesione miotendinea non può rimarginarsi nel breve lasso di un mese,come era stato detto in un primo momento.
Era una prognosi “strategica”, per non suscitare polemiche ancora più vibranti di quelle già in atto dopo il tragicomico infortunio di Bailey.
Allo stesso modo ,dico che i 2 mesi scaduti adesso sono soltanto un anticipo di quello che sarà il conto finale.
saranno almeno sei mesi di stop giusto? Sembra ci godiate a fare le Cassandre..
Ah, anche medico sociale…
Nicuto. non è questione di fare le cassandre. la paura è che ti metti in casa
un’altro fragile che devi pagare profumatamente e non hai un ritorno ne
economico ne sportivo.
sfr. ❤️🧡💛
La beffa atroce sarebbe, essendo stato preso in prestito con diritto di riscatto (2 + 22 milioni).. che diventerà obbligo se la Roma centrasse la Champions… doverlo riscattare senza che abbia dato il suo contributo, avendo avuto in passato parecchi infortuni muscolari.
Speriamo sopratuttutto di entrare in Champions e che questo giocatore sia protagonista in campo e non in infermeria.
Roma Lazio femminile 3 a 0…belle e brave! Mi dispiace per quelli che il calcio femminile conta zero!
Quer mozzarellaro de Monchi c’ha allentato sta bufala giamaicana….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.