Non può andare peggio di così. O forse sì…

AS ROMA NEWS – EDITORIALE – Non può andare peggio di così. Dopo i 4 schiaffoni di Sassuolo arrivano i 3 del Bologna, forse ancora più dolorosi perchè rimediati in casa, davanti a un Olimpico depresso, annichilito davanti all’involuzione di una squadra evaporata dopo le feste di Natale.

Pau Lopez incassa gol a ogni tiro, Mancini è diventato un brocco che abbocca sempre alla stessa banalissima finta, Smalling si è stancato di fare la parte di Samuel e ha deciso di vestire i panni del peggior Cesar Gomez. E se Bruno Peres è diventato il migliore dei terzini a disposizione si capisce in che triste baratro siamo piombati.

L’infortunio di Diawara ha reso poverissimo un centrocampo a corto di uomini, l’attacco risente in maniera sempre più stringente di un vice Dzeko che Petrachi si è guardato bene dal comprare, l‘assenza di Zaniolo, l’uomo migliore di questa squadra e di cui la Roma dovrà fare a meno per tutto il resto della stagione, si fa pesantissima.

Peggio di così non può andare. E invece sì. Peggio di così può andare. Molto peggio. Se saltasse l’affare Friedkin e la Roma restasse a Pallotta. Quello sarebbe un dramma. Immaginate cosa succederebbe se la trattativa sfumasse e il giocattolo restasse nelle mani di un proprietario ormai stufo e completamente disinteressato. Le due-tre cessioni eccellenti delle passate estati diventerebbero al confronto un felice ricordo. E allora c’è solo da incrociare le dita e tenere il fiato sospeso fino alla fine di una trattativa la cui conclusione continua a subire ritardi e che non può darsi per fatta fino al momento della firma sui contratti.

P.S. Il mercato invernale per me è stato gravemente insufficiente (sono tra quelli che ha votato 5 al nostro sondaggio). Ho sempre pensato che servisse come prima cosa un attaccante di spessore e non è stato preso. Resto convinto che per la corsa Champions questa Roma è nettamente sfavorita rispetto all’Atalanta. E occhio al rientro del Napoli, che domani può tornare a -6 con uno scontro diretto da giocare al San Paolo. Ci sono poche, pochissime possibilità di arrivare quarti nonostante la classifica ci veda ancora in corsa per quella posizione. L’ultima speranza che ci resta si chiama Dan Friedkin.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net