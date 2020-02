La Roma Primavera torna a sorridere con Riccardi ed Estrella: Fiorentina battuta 2 a 1

ULTIME NEWS AS ROMA – Dopo la brutta batosta rimediata a Verona in Coppa Italia, la Roma Primavera torna a sorridere, battendo la Fiorentina per 2 a 1 nel match giocato questa mattina al Tre Fontane.

Decidono Alessio Riccardi, a segno su rigore a inizio primo tempo, e Felipe Estrella, a segno nella ripresa imbeccato da Semeraro. Inutile il gol dei viola realizzato da Agostinelli.

Grazie a questi tre punti i giallorossi agguantano momentaneamente la Juventus al quarto posto in classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Cardinali; Parodi, Santese, Bianda, Semeraro (82′ Calafiori); Bove (69′ Milanese), Nigro, Sdaigui (46′ Tripi); Riccardi [C], Felipe Estrella, D’Orazio (C) (82′ Zalewski).

A disp.: Zamarion (GK), Pleśnierowicz, Buttaro, Darboe, Cancellieri, Providence, Voelkerling Persson, Codou.

All.: De Rossi.

ACF FIORENTINA (4-3-3) : Chiorra; Ponsi (64′ Pierozzi E.), Duțu (C), Chiti, Simonti; Lovisa (53′ Agostinelli), Fruk (82′ Fiorini), Beloko; Bianco (64′ Pierozzi N.), Kukovec (53′ Spalluto), Koffi.

A disp.: Carcani (GK), Frison, Mignani.

All.: Bigica.

Arbitro: Sig. Cristian Cudini di Fermo.

Assistente 1: Sig. Andrea Micaroni di Chieti.

Assistente 2: Sig. Davide Stringini di Avezzano.

Marcatori: 7′ rig. Riccardi (AS Roma), 60′ Felipe Estrella (AS Roma), 75′ Agostinelli (ACF Fiorentina).

Ammoniti: 29′ Lovisa (ACF Fiorentina), 31′ Sdaigui (AS Roma), 43′ Nigro (AS Roma), 61′ Felipe Estrella (AS Roma).

Espulsi: –

Redazione Giallorossi.net