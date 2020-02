Serie A, l’Atalanta espugna il Franchi (1-2) e stacca la Roma: bergamaschi a +3 dai giallorossi

FIORENTINA ATALANTA RISULTATO FINALE – L’Atalanta passa al Franchi in rimonta e finisce per battere la Fiorentina col punteggio di due a uno, dimostrando di essere ancora in grande condizione.

La viola va in vantaggio nel finale di primo tempo grazie a un gol del ritrovato Federico Chiesa, ma non basta. Nella ripresa infatti la squadra di Gasperini trova prima il gol del pari con Zapata e poi quello del sorpasso con Malinovsky, entrato da pochi minuti in campo al posto di Pasalic.

Grazie a questo risultato l’Atalanta stacca la Roma, battuta ieri in casa dal Bologna: i bergamaschi rafforzano il quarto posto salendo a più tre sui giallorossi. E sabato prossimo ci sarà lo scontro diretto all’Atleti Azzurri, a questo punto decisivo per i ragazzi di Fonseca.

Redazione Giallorossi.net