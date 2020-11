Nuova spinta a destra: la Roma punta Mazraoui dell’Ajax

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma sta cercando nuova linfa per la corsia destra. Nonostante Fonseca possa contare su tre terzini di ruolo come Peres, Karsdorp e Santon, non è una novità che al portoghese piacerebbe avere un rinforzo per quella fascia.

Ecco perchè il club sta scandagliando il mercato alla ricerca di una buona occasione per la destra. E stando a quanto racconta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il nome caldo è quello di Noussair Mazraoui, 22 anni, esterno marocchino dell’Ajax.

Mazraoui è un calciatore che piace a tanti ed è finito anche sul taccuino dei giallorossi. Il calciatore è stato utilizzato finora per 7 delle 8 partite disputate in Eredivisie dai Lancieri e fa parte della nuova onda verde di qualità del club olandese. Si tratta di un terzino più abile a spingere che non a difendere: veloce e dotato di un buon dribbling, sarebbe un rinforzo interessante per il nuovo modulo studiato da Fonseca.

Fonte: Gazzetta dello Sport