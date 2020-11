Scalera primo “rinforzo” dei Friedkin: ha detto sì alla Roma, a lavoro da gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sarà Stefano Scalera il primo rinforzo per i quadri dirigenziali della Roma messo a segno dalla nuova proprietà americana. Non ha dubbi la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che parla di lui come un prossimo dirigente del club capitolino.

L’attuale vice capo gabinetto del Ministero di Economia e Finanza, racconta il quotidiano sportivo, ha infatti deciso di accettare l’offerta che gli è stata presentata dal club giallorosso. Fino a dicembre resterà regolarmente al suo posto all’interno del Mef, con l’avvento del 2021 inizierà a lavorare per la Roma.

Profilo di alto livello, 54 anni, è stato scelto dal Ceo Guido Fienga, scelta avallata dal presidente Dan Friedkin. Oltretutto, e la cosa non guasta, Scalera è un grande tifoso romanista.

Fonte: Gazzetta dello Sport