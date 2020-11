Focolaio dentro la Roma: allerta massima a Trigoria

AS ROMA NEWS – Dopo la positività di Dzeko, il contagio da Covid-19 dentro la Roma si allarga a macchia d’olio: prima Pellegrini, poi Fazio e Santon, e infine (si spera) Kumbulla. Insomma, si può parlare di focolaio all’interno del gruppo squadra.

La situazione dentro Trigoria si fa difficile: l’allerta ora è massima, racconta oggi Il Tempo (F, Biafora). Come previsto dal protocollo tutti i giocatori positivi sono stati posti in isolamento: in caso di tampone negativo dopo dieci giorni gli asintomatici potranno uscire dalla quarantena (se restano positivi potranno comunque interrompere l’isolamento dopo ventuno giorni), i sintomatici possono invece tornare alla normalità dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi.

Con uno stato di allerta massimo a Trigoria la società a scopo precauzionale ha deciso ieri alla ripresa degli allenamenti di far lavorare i giocatori disponibili in maniera individuale. Con tale modalità di svolgimento della seduta viene tenuta alta la soglia di guardia e allo stesso tempo resta elevato il profilo del lavoro quotidiano. In casa Roma si valuterà giorno per giorno come procedere, con la squadra di Fonseca che continuerà a sottoporsi a tamponi giornalieri.

“Paura a Trigoria”, titola invece il Corriere della Sera (G. Piacentini), dove è in corso un vero e proprio cluster perché negli ultimi cinque giorni sono stati 6 i casi di positività al coronavirus. La Roma è in bolla casa-lavoro-casa, cioè i calciatori possono muoversi solo dalle rispettive abitazioni fino a Trigoria e viceversa: c’è da capire dove l’ingranaggio si sia inceppato, e soprattutto di chi sia le responsabilità.

