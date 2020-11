Il caso Diawara divide i giudici: 4-3 contro il ricorso. Ma Friedkin non ci sta e prepara un’altra battaglia

AS ROMA NEWS – E’ stato un martedì nero quello di ieri per la Roma. Prima la notizia del ricorso respinto con 3-0 a tavolino confermato per la gara di Verona, poi l’annuncio della positività di Kumbulla, e infine la scomparsa di Dino Da Costa.

E’ stata una dura giornata, ma Friedkin non ha intenzione di mollare per quello che riguarda l’ingiustizia di Verona. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani), ieri il caso Diawara ha comunque diviso i giudici, costretti a votare per arrivare alla fumata bianca: 4-3 di misura per chiudere la questione.

Che per la Roma però, non dovrebbe finire qui. L’intenzione è di andare davanti al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per provare a far valere le proprie ragioni: mossa più politica che giuridica. La Roma sa di aver commesso un errore, e lo ha ammesso, ma non vuole sentire parlare di inganno. Ecco perché il ceo Fienga fa bene a contestare il dispositivo e annuncia che la Roma è pronta alla nuova battaglia.

Fonte: Il Messaggero