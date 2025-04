Nuovo allenatore, il momento si avvicina: ecco la lista di Ranieri a Friedkin

AS ROMA NEWS – Il momento dell’annuncio si avvicina, parola di Claudio Ranieri. L’ex tecnico giallorosso ha confermato che la lista dei candidati è già sul tavolo di Dan Friedkin, che ora dovrà scegliere il profilo giusto per guidare la Roma dalla prossima stagione. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, si è partiti da un gruppo ampio – 7-8 nomi – tra cui Cesc Fabregas e Unai Emery, che però hanno declinato per impegni già assunti. Ora la rosa si è ristretta a 3-4 profili, con Stefano Pioli e Maurizio Sarri in posizione privilegiata.

Pioli tentato dal ritorno in Serie A

Al momento Pioli non è stato ancora contattato ufficialmente, ma l’idea intriga. In Arabia Saudita – dove allena attualmente – sta bene e percepisce 12 milioni netti, ma una chiamata dalla Roma lo riporterebbe volentieri in Italia. Il richiamo della Serie A, con un club storico come quello giallorosso, potrebbe fare la differenza. L’ex tecnico di Lazio, Inter e Milan completerebbe così il “giro delle metropolitane”.

Sarri: l’opzione più semplice

Maurizio Sarri è invece più facile da convincere. Libero da oltre un anno dopo le dimissioni dalla Lazio, si gode il riposo nella sua Figline Valdarno ma aspetta una chiamata giusta per rientrare. La Roma sarebbe una destinazione molto gradita. Già nel 2021 fu vicino a Trigoria, prima che Friedkin virasse su Mourinho a sorpresa. Il feeling con Paulo Dybala, già testato ai tempi della Juventus, è un ulteriore punto a favore.

Friedkin ascolta tutti: da Gasperini al profilo estero

Ma non si può parlare ancora di un vero ballottaggio. Friedkin continua a valutare ogni opzione possibile, ascoltando i suggerimenti di Ranieri, Ghisolfi e anche input esterni. Tra i nomi sondati direttamente dalla proprietà c’è anche Gian Piero Gasperini, con cui ci sarebbero stati contatti informali. In calo, invece, le quotazioni di Montella e Vieira, che pure erano stati presi in considerazione nelle scorse settimane. Da escludere infine, secondo il Corriere dello Sport, l’ipotesi Thiago Motta, smentita nelle ultime ore. La scelta finale è attesa entro fine mese. La sensazione è che stavolta Friedkin voglia sorprendere meno e programmare di più.

