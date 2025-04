Dahl, il Benfica spinge per l’acquisto a titolo definitivo: pronti 10 milioni. Ma la Roma tentenna

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivato a gennaio in prestito dalla Roma, Samuel Dahl ha saputo conquistare spazio e attenzioni. Ora il Benfica, dove è approdato in prestito, è pronto a muoversi per trattenerlo anche nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da Il Tempo, il club portoghese avvierà nuovi contatti con la Roma nelle prossime settimane per discutere il futuro del terzino svedese.

Dahl, classe 2003, era stato acquistato dalla Roma nel mercato invernale dal Djurgarden per circa 4 milioni di euro più il 10% della futura rivendita. Il suo trasferimento al Benfica, invece, è stato formalizzato con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 8 milioni di euro più 2 di bonus. Una cifra che testimonia la fiducia dei giallorossi nel potenziale del giocatore e che, al tempo stesso, rappresenta un investimento importante per le casse del club portoghese.

Il prestito al Benfica è stato strutturato con opzione senza obbligo, ma i lusitani – visti i segnali positivi forniti da Dahl – sarebbero intenzionati a esercitare il diritto di acquisto. La Roma, dal canto suo, non ha ancora deciso se lasciarlo partire definitivamente oppure se riportarlo a Trigoria per valutarlo durante il prossimo ritiro estivo.

Il veto momentaneo alla cessione, infatti, sarebbe legato proprio alla volontà della dirigenza capitolina di non privarsi troppo presto di un profilo giovane e in ascesa. Il Benfica, però, è deciso a far valere la propria posizione e spingere per chiudere l’operazione prima della fine della stagione. Un duello silenzioso tra chi lo ha scoperto e chi ora vuole scommettere su di lui.

