Ranieri, prove di doppio centravanti per il derby

NOTIZIE AS ROMA – A poco più di 24 ore dal derby, Claudio Ranieri lavora sulle ultime mosse tattiche per provare a battere ancora una volta la Lazio e proseguire la sua serie perfetta nei confronti stracittadini. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il tecnico testaccino sta valutando l’opzione del doppio centravanti dall’inizio, un’idea provata in settimana durante gli allenamenti.

In questo scenario, Dovbyk e Shomurodov partirebbero dal 1’, con Lorenzo Pellegrini schierato alle loro spalle. Il capitano giallorosso, che ha smaltito del tutto il fastidio al polpaccio, scalpita per tornare titolare e lasciare il segno come all’andata. Nel caso in cui Ranieri decidesse invece di puntare su un solo attaccante, Pellegrini verrebbe riposizionato nel classico ruolo da trequartista nel 3-4-2-1.

A centrocampo, è bagarre per due maglie: Cristante, Paredes e Koné si giocano il posto. Proprio Cristante ha ricevuto parole al miele da Ranieri in conferenza e potrebbe spuntarla, forte delle buone prove con Lecce e Juventus.

In difesa, meno dubbi: Celik sembra destinato a tornare nel terzetto arretrato, con Saelemaekers pronto a riprendersi la fascia destra dopo la squalifica. La rifinitura odierna scioglierà gli ultimi nodi in vista della sfida di domani sera contro la Lazio di Baroni.

Fonte: Il Tempo