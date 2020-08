Nuovo ds Roma, il casting continua: tutte le ipotesi in ballo, si decide dopo il closing

NOTIZIE AS ROMA – Il nome del prossimo direttore sportivo tiene banco in casa Roma: l’elenco dei papabili è ancora lungo, ma col passare delle ore sembra perdere candidati. Stando a quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), l’unica certezza è che con Friedkin il d.s. sarà davvero un d.s. e non una sorta di presidente in pectore o di direttore generale. Sceglierà i giocatori, lavorerà con allenatore e squadra, ma non passeranno da lui tutte le scelte come in passato.

Perde quindi consistenza quindi la candidatura di Walter Sabatini, destinato a restare al Bologna. Non tornerà nemmeno Daniele Pradè, anche lui innamorato della Roma, perchè la nuova proprietà non ha intenzione di puntare sui cavalli di ritorno. Il nuovo direttore sportivo quindi sarà un nome nuovo per Trigoria.

Restano in ballo i nomi di Berta, dell’Atletico Madrid, e di Orta, attuale manager del Leeds fresco di promozione in Premier. Il nome preferito di Fienga era e resta Fabio Paratici, che però al momento è blindato dalla Juventus: il ds bianconero, riferisce “Il Messaggero” (U. Trani) è tentato dalla Roma. Non è da escludere Giuntoli, che si sente sminuito da De Laurentiis e lascerebbe subito Napoli. La decisione finale arriverà molto probabilmente dopo il closing fissato per il 17 agosto.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero