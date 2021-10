Nuovo stadio della Roma: quattro candidati per la svolta

AS ROMA NOTIZIE – Il nuovo stadio della Roma è una questione di grande dibattito politico, infatti anche i quattro candidati per il ruolo di sindaco della Capitale hanno espresso il loro parere, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Virginia Raggi sta già lavorando con i Friedkin. Lei vedrebbe bene lo stadio nella zone di Ostiense, vicino a Testaccio, poiché vicino ci sono servizi ed aree adatte. Con Ostiense però si possono intendere anche i Mercati Generali o Gazometro.

La prima è una zona pubblica, la seconda privata. Alla Roma Ostiense andrebbe benissimo, anche se i problemi non mancano. I Mercati Generali sono ritenuti più adatti perché l’area del Gazometro ha problemi di bonifica. Il lavoro in sinergia con il comune permetterebbe di avere il via libera in un anno.

Per Carlo Calenda le zone trattate precedentemente non hanno i requisiti di efficienza richiesti, quindi per lui la zona migliore sarebbe Pietralata perché è ricca di infrastrutture di trasporto pubblico e sarebbe facilmente raggiungibile per i tifosi. Secondo lui lo stadio potrebbe realizzarsi in 5 anni.

Roberto Gualtieri è l’unico che non si è sbilanciato, poiché secondo lui i tifosi sono stati presi in giro per troppo tempo. Per lui la scelta dell’area non è una cosa che si fa in campagna elettorale. La sua idea però sarebbe, come riferito da Massimo de Simoni, quella di costruirlo nel quadrante di Tor Vergata. Anche secondo lui lo stadio si potrebbe fare in 5 anni.

L’ultimo candidato, Enrico Michetti, pensa che se tutti i documenti fossero pronti ed il progetto fosse confermato, la prima pietra si potrebbe mettere già nel 2022. Anche secondo lui le aree migliori sarebbero i Mercati Generali e il Gazometro.

