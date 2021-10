Tragedia Zamparini: muore Armandino, il figlio 22enne. Il cordoglio del Palermo

ALTRE NOTIZIE – Una terribile tragedia ha colpito l’ex patron del Palermo, Maurizio Zamparini. Il figlio Armando, scrive il portale Gazzetta.it, è stato trovato morto ieri nell’appartamento in cui viveva a Londra e che condivideva con il suo socio d’affari.

Il giovane aveva 22 anni, era il più piccolo dei figli dell’imprenditore friulano, l’unico avuto dalla seconda moglie Laura. Armandino, come lo chiamavano in famiglia, viveva da qualche anno nel Regno Unito dove aveva conseguito anche la laurea. Sono ancora da accertare le cause del decesso. Il corpo è stato trovato dalla governante.

Maurizio Zamparini e la moglie sono già partiti per Londra. Al dolore dell’ex presidente del Palermo si è unito anche il club rosanero che con una nota ha espresso le proprie condoglianze.

“Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini – si legge -. Il ricordo di “Armandino” è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze”.

“Armando si è spento serenamente nel suo appartamento a Mayfair, Londra“. A sottolinearlo, in una nota, sono i legali della famiglia Zamparini. Il comunicato, quindi, prosegue: “Al concludersi di tutte le formalità amministrative Armando sarà riportato in Italia dai suoi genitori e lì sepolto. La famiglia non rilascerà ulteriori dichiarazioni, ma esprime gratitudine per le condoglianze ricevute e chiede gentilmente che la propria privacy venga rispettata mentre piangono la scomparsa del loro unico figlio“.

Fonte: Gazzetta dello Sport