Nzonzi, il tecnico del Rennes: “Resterà qui se arriveremo tra le prime tre”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha diversi giocatori in prestito sparsi per l’Europa, e a giugno alcuni di loro rientreranno. Tra questi, però, potrebbe non esserci Steven Nzonzi, attualmente al Rennes.

Il tecnico del club francese Julien Stéphan, infatti, in un’intervista a L’Equipe 21 ha aperto alla possibilità di estendere la permanenza in Francia dell’ex giocatore romanista fino alla prossima stagione, qualora la squadra finisca il campionato sul podio.

Queste le sue parole: “L’accordo contrattuale con Steven è molto semplice. Se alla fine dell’anno saremo tra i primi tre, il suo prestito sarà automaticamente esteso. In caso contrario, sarà di nuovo sul mercato: appartiene alla Roma e nella prossima stagione noi non avremo più il controllo su di lui“. Il Rennes attualmente si trova al terzo posto in classifica con un punto di vantaggio sul Lille, quarto.