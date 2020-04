Cervone: “Deluso da Pallotta, dopo Roma-Liverpool è stato distrutto tutto. Non avrei speso quei soldi per Pau Lopez”

AS ROMA NEWS – Giovanni Cervone, ex portiere giallorosso indimenticato dalla tifoseria per le sue parate ma anche per la sua personalità prorompente, ha parlato oggi al Corriere dello Sport, partendo dalla sua avventura in giallorosso durata otto anni.

Il portierone giallorosso ha avuto la fortuna di conoscere tre presidenti: Viola, Ciarrapico e Sensi: “Viola era un vero signore. Ciarrapico è rimasto poco ma a noi ha dato qualcosa. Sensi invece era un po’ arrogante: con lui mi sono scontrato spesso anche se i miei compagni pensavano che fossi il suo pupillo. Quando arrivò Carlos Bianchi al posto di Mazzone, nel 1996, io ero il portavoce della squadra e mi lamentai degli allenamenti durante il ritiro. Lui mi chiamò e mi disse: “Lo fai solo perché sei amico di Mazzone”. E mi mise fuori rosa. Boh.”

Si passa poi a parlare della Roma di adesso: “Il problema c’è stato dopo la gara col Liverpool in Champions, dopo quella semifinale è stato uno sfacelo. Invece di migliorare il gruppo, si è distrutto quando di buono era stato fatto. Ci sono stati degli sprechi assurdi.”

Cervone non risparmia critiche all’attuale presidente e si augura un cambio di proprietà: “Sono deluso da Pallotta come tutti, soprattutto in considerazione delle aspettative. Speriamo che arrivi Friedkin e che si possa tornare a sognare. Mi auguro soprattutto che il nuovo presidente sappia ricreare un feeling con la gente”.

Poi si passa ad analizzare la squadra allestita per questa stagione, ancora in sospeso per colpa del Coronavirus: “La rosa non è stata costruita male, viste le difficoltà del momento. Petrachi ha fatto un buon lavoro. Ma da portiere, tutti quei soldi per Pau Lopez non li avrei spesi. È uno da 6 in pagella, senza infamia e senza lode.”

Quindi sul miglior portiere in circolazione: “Lo aveva la Roma: Alisson. Un mostro. Il portiere per eccellenza, senza rivali. Se mi guardo indietro invece, ho amato molto il belga Preud’homme.”

Fonte: Corriere dello Sport