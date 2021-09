Nzonzi, visite mediche e accordo con l’Al Rayyan. Ma il padre blocca la cessione: la situazione

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – In stand by il passaggio di Steven Nzonzi all’Al Rayyan. Il calciatore è ormai da giorni in Qatar, e sembra essersi convinto a salutare la Roma per accasarsi al club arabo. Ma ci sono ancora degli intoppi da superare.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), l’Al Rayyan prima di poter acquistare Nzonzi deve cedere Franck Kom, mediano camerunense di 30 anni.

Ma i problemi non finiscono qui. Il papà del calciatore, riferisce il sito Corrieredellosport.it, continua a chiedere alla Roma una buonuscita di due milioni di euro, cosa che i giallorossi non vogliono concedere avendo accettato di regalare il cartellino al giocatore.

Intanto però Nzonzi ha già effettuato le visite mediche con l’Al Rayyan, e ha accettato un contratto da tre milioni netti a stagione più bonus. Resta però da risolvere questo contenzioso con il club giallorosso per la fumata bianca.

Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato in Qatar, e la Roma attende con prudenza il buon esito dell’affare.