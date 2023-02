Obi Mikel: “Al Chelsea avevo paura di Mourinho. Una volta fece piangere Salah…”

NOTIZIE AS ROMA – John Obi Mikel, ex giocatore del Chelsea e compagno di squadra di Mohamed Salah, ha svelato un retroscena legato al rapporto tra Mourinho e l’attaccante del Liverpool.

Ai microfoni di “Dubai eye” il mediano ha raccontato: “Avevo paura di Mourinho al Chelsea (ride, nda). Ricordo cosa fece a Salah. Momo stava piangendo, stava facendo una brutta partita e ovviamente Mourinho lo criticò ferocemente, davvero ferocemente.

Era in lacrime e Mourinho non lo ha fatto rientrare in campo nel secondo tempo, lo ha sostituito. Sarebbe stato facile sostituirlo e dirgli ‘non stai giocando bene, esci fuori, siediti, non torni in campo’, ma lo ha criticato ferocemente e lo ha sostituito“.

Fonte: Dubai Eye