Mourinho-PSG, smentite le voci di contatti tra le parti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le voci di interesse di diversi top club nei confronti di Mourinho sono all’ordine del giorno.

L’ultima è quella di presunti contatti tra il PSG e il suo ds Luis Campos e lo Special One, con i transalpini interessati all’allenatore della Roma per la prossima stagione.

L’indiscrezione del portale Footmercato.net però è stata smentita seccamente dal sito le10sport.com: ad oggi il club francese non è interessato ad alcun tecnico poiché la fiducia nei confronti di Galtier è rimasta intatta. Nonostante l’amicizia tra lo Special One e Campos, i due non si parlano da tempo.