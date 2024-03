Odore di Champions, carica Roma

AS ROMA NEWS – La corazzata Inter non si ferma nemmeno col campionato in tasca e una sfida decisiva all’orizzonte in Champions. La vittoria col Bologna è un regalo graditissimo alla Roma, che stasera dovrà aiutarsi da sola ad attaccare pesantemente il quarto posto.

Al Franchi però sarà dura. Quello della Fiorentina è un campo particolarmente ostico per i giallorossi, incappati più di una volta in brutte figure con annesse imbarcate. È vero, il morale in casa Roma è alle stelle, così come la fiducia nei propri mezzi, ma dopo una striscia di vittorie anche roboanti, il pericolo del brusco passo falso è dietro l’angolo. De Rossi avrà il compito per niente facile di tenere altissima la tensione in un momento in cui il rischio rilassamento è altissimo.

I tanti impegni ravvicinati potrebbero cominciare a incidere sulla testa e sulle gambe dei giocatori. L’ex capitano fino a questo momento ha però saputo gestire la rosa con sapienza, affidandosi a un turnover ragionato e mai eccessivo, anche grazie al recupero di diversi giocatori importanti e al mercato di riparazione che hanno permesso al tecnico di poter attingere a piene mani a una rosa tornata a proporre alternative importanti.

Ieri nella rifinitura però l’effetto magico della cura De Rossi ha cominciato a cedere il passo a qualche acciacco: dopo Kristensen, si sono (ri) fermati Chris Smalling per una botta alla caviglia e Renato Sanches, bloccato dal solito affaticamento muscolare. Le scelte fortunatamente non mancano al tecnico, che potrà ruotare i calciatori scegliendo tra diverse soluzioni. Difficilmente però De Rossi rinuncerà a Dybala e Lukaku, tornati a essere decisivi nella cavalcata giallorossa.

Vincendo oggi a Firenze la Roma si porterebbe a un solo punto dal Bologna e dal quarto posto in classifica. Un risultato enorme se si pensa alla crisi vissuta dalla squadra fino a un mese e mezzo fa e che aveva portato a un doloroso cambio di guida tecnica. Ma per battere la Fiorentina servirà un’altra volta la Roma migliore vista in queste settimane: la squadra di Italiano sa che quella di oggi è l’ultima occasione per rientrare nel giro Champions. Un ko contro i capitolini metterebbe di fatto la viola fuori dai giochi per l’Europa che conta. Ecco perchè la Roma dovrà scendere in campo più affamata che mai. E DDR ha già dimostrato di sapere come fare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini