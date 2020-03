Oggi controllo per Pellegrini. Diawara stringe i tempi

NOTIZIE ROMA CALCIO – La squadra si ritroverà domani alle 11 a Trigoria in attesa di sapere se giocherà o meno domenica contro la Samp.

Oggi, tra l’altro, previsto un nuovo controllo per Pellegrini (già in via di recupero dall’infortunio al flessore), mentre Diawara prosegue nel suo percorso di riabilitazione per tornare in gruppo dalla prossima settimana.

Nuno Campos, il vice di Fonseca, apparso piuttosto nervoso al termine della partita di domenica sera, è stato sanzionato e squalificato dal Giudice Sportivo “per avere, al termine della gara, urlato ripetutamente al Quarto Ufficiale in maniera irriguardosa epiteti nella sua lingua madre, accompagnando il tutto con gesto delle braccia“.

Dovrà, oltre a saltare la sfida contro la Sampdoria (o Milan), pagare un’ammenda di 5000 euro.

(Gazzetta dello Sport)