Sky Sport: “Friedkin-Roma, c’è un rallentamento. Slitta la firma del preliminare”

ULTIME NEWS AS ROMA – Ci vorrà qualche giorno più del previsto per vedere le firme sul preliminare che sancirà il passaggio della Roma a Dan Friedkin. A rivelarlo in questi minuti è Sky Sport.

Secondo l’emittente satellitare ci sarebbero dei rallentamenti nell’affare che porterà al passaggio di proprietà del club giallorosso. Nessun ostacolo, solo uno slittamento della conclusione della due diligence.

Questa mattina alcuni quotidiani parlavano di firme ormai imminenti, che sarebbero arrivate da qui a mercoledì. Ma per la fumata bianca potrebbe servire qualche giorno in più.

Fonte: Sky Sport