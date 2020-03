Calciomercato Roma, la doppietta non basta a Kalinic: i giallorossi non lo acquisteranno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è bastata la doppietta di ieri, condita con un assist, a far cambiare idea alla Roma su Nikola Kalinic.

Stando a quanto riferisce il sito “Calciomercato.com”, il club giallorosso non ha intenzione di acquistare l’attaccante croato, 32 anni, al termine del prestito dall’Atletico Madrid.

I troppi problemi fisici di Kalinic hanno infatti spinto la dirigenza capitolina a fare questo tipo di valutazione. In estate la Roma ha intenzione di puntare su un altro attaccante, più giovane e promettente da far crescere alle spalle di Edin Dzeko.

Fonte: Calciomercato.com