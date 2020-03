Giudice Sportivo: squalificato il vice allenatore Nuno Campos. Entrano in diffida Kluivert e Santon

AS ROMA NEWS – Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni disciplinari in merito all’ultimo turno di Serie A.

Il vice allenatore giallorosso Nuno Campos è stato squalificato per una giornata “per avere, al termine della gara, urlato ripetutamente al Quarto Ufficiale in maniera irriguardosa epiteti nella sua lingua madre, accompagnando il tutto con un gesto delle braccia” e dovrà pagare anche una multa di 5000 €.

Per quanto concerne i calciatori, entrano in diffida Kluivert e Santon. Seconda sanzione, invece, per Ünder.

Fonte: Legaseriea.it