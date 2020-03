MKHITARYAN: “Alla Roma mi diverto, qui la gente vive per il calcio. Le pressioni? Alla mia età non le sento più”

AS ROMA NEWS – Henrikh Mkhitaryan sta tornando finalmente protagonista nella Roma dopo una prima parte di campionato tormentata dagli infortuni. Oggi l’attaccante armeno ha rilasciato una lunga intervista, di cui riportiamo un estratto, al canale Youtube del blogger russo Yevgeny Savin. Ecco le due parole:

Hai perso tuo padre a sette anni…

E’ stato difficile. Non capivo dove fosse mio padre. Mi chiedevo: “Perché non sta con noi?”. Allora ho deciso di puntare sul calcio. Quando sei piccolo pensi solo a divertirti durante gli allenamenti. Forse la perdita di mio padre mi ha spinto a prendere molto più seriamente il calcio.

Puoi spiegare cos’è successo tra te e Mourinho?

Non posso spiegare il punto di vista di Mourinho perché non so cosa ci fosse nella sua testa. Posso dire che ho lavorato ogni giorno, duramente, e ho pensato che mi avrebbero dato un’opportunità. Così è stato. Ho giocato e abbiamo vinto l’Europa League e altre coppe.

Poi è comparso Wenger e l’Arsenal…

Sapevo che l’Arsenal era interessata a me, sono stato molto contento perché giocare nell’Arsenal era un sogno.

Sei arrivato alla Roma nell’ultimo giorno di mercato…

Sono stato chiamato prima di una partita, era il 1° settembre. Il mio agente mi ha chiamato dicendomi di comprare i biglietti per volare a Roma. E’ successo tutto rapidamente, all’inizio della stagione all’Arsenal mi era stato promesso altro e avendo 30 anni non potevo perdere tempo.

Ad inizio stagione l’obiettivo era entrare tra le prime quattro, raggiungere la finale di Coppa Italia ed andare più avanti possibile in Europa League. Pressioni?

Non le sento più alla mia età dopo che ho giocato al Borussia Dortmund, all’Arsenal ed al Manchester. Qui la gente vive di calcio ed è bello. Voglio giocare fino a 37 anni, quando non potrò più.

Sul futuro del calcio armeno…

Non voglio criticare nessuno, ma i giocatori sono molto pigri. Le persone che lavorano in Europa sono completamente diverse.

Sul futuro…

Voglio giocare al livello massimo il più a lungo possibile. Il mio obiettivo è giocare fino a 37 anni.