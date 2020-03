“ON AIR!” – CORSI: “Roma squadra scarsa, a giugno va rifondata”, ROSSI: “Ritrovati gol e gioco”, GALOPEIRA: “Ma certi problemi restano”, FOCOLARI: “Piccola rivincita di Petrachi”, PRUZZO: “Smalling? Se vuole restare non è quella la strada”

ULTIME NEWS AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Io ieri non ero per nulla ottimista prima della partita… La Roma è letale quando trova certe combinazioni sulle trequarti mandando gli esterni, che sono molto veloci, negli spazi… La Roma è però ancora troppo fragile, il secondo gol del Cagliari non si può prendere…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Sono impazzito alle due pizzette di Kalinic date in testa a Pisacane… La Roma vince una partita difficile, e non tanto per la consistenza del Cagliari. Mkhitaryan mi mancava…non vedevo l’ora che tornasse a fare le sue serpentine…La differenza è tutta là, la fa un fuoriclasse che ogni volta che prende palla spacca la partita… Villar? Non s’è mai nascosto, s’è fatto sempre vedere e ha fatto le cose semplici… Kluivert deve crescere ancora molto, io sono arrabbiato con lui. Gli vedo fare degli errori che c’entrano poco col calcio…Pau Lopez? Secondo me quell’errore nel derby gli ha tolto qualche certezza… La Roma secondo me non è ancora uscita dai suoi problemi… Alla Roma ieri è bastato essere una squadra dignitosa, e poi quei due o tre uomini ti fanno la differenza…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La Roma ieri è stata vulnerabile nel suo difensore migliore, e questo ti dovrebbe far pensare… L’anno prossimo se vuoi fare una squadra vera devi cambiare i terzini, poi se vuoi vivacchiare ti tieni il solito Kolarov… Per me la Roma è andata meglio nel primo tempo, aveva dominato. Poi cala Cristante e cala anche la Roma…e il discorso coinvolge tutti… Luci e ombre rimangono sul risultato. La Roma mi ha impressionato nella prima parte della partita, ma poi cala e purtroppo anche quella è la Roma… Under ha fatto forse la miglior partita, e io penso che sia quello il giocatore che serve alla Roma…ha vinto tutti i duelli, è entrato in tutti i gol… L’ho visto vivo, e calcola che l’abbiamo visto vivo pochissimo in un anno è mezzo…è lui il giocatore che ci serve…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se c’è il pericolo che la gente si infetti, gli stadi vanno chiusi. Ma che facciamo, chiudiamo le scuole e poi lasciamo che 80 mila persone entrino in uno stadio? E’ un governo che dire di cialtroni è poco… Per quanto riguarda la Roma, ha giocato benissimo i primi minuti…da squadra scarsa qual è ha comunque fatto una partita buona. Mkhitaryan quando ha fiato è il giocatore più forte della Roma, su questo non ci piove… La Roma nel secondo tempo è sparita, e non si possono prendere 3 gol dal Cagliari…. Dei giocatori di ieri però non terrei nessuno l’anno prossimo, a cominciare dal portiere. Non iniziamo a parlare di tenere Kalinic ora… Il croato non è all’altezza della Roma, non possiamo farci influenzare da una partita. Questa squadra va cambiata tutta a giugno…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La cosa buona di ieri è che la Roma ha creato tanto, oltre ai 4 gol ci sono due traverse da mettere in conto. La Roma ha giocato benissimo i primi 15 minuti… Il campionato è chiaramente falsato, si ricorderà questo nei prossimi anni di questo campionato…ma non si può sospendere, non si può annullare…”

David Rossi (Roma Radio): “La Roma nei primi 15 minuti sembrava doverci regalare una partita tranquilla, ma poi come spesso succede becca il gol strepitoso di Joao Pedro e in quel momento abbiamo temuto fosse un’altra di quelle giornate assurde… Sul 3 a 1 le cose sembravano sistemate, e invece abbiamo regalato il 3 a 2. E nemmeno sul 4 a 2 siamo stati tranquilli, perchè è arrivato il rigore… La Roma si porta a casa questi tre punti, e l’ennesima vittoria roboante dell’Atalanta non ci dà soddisfazioni in termini di classifica. Ma noi ora non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo vincerle tutte e il 24 maggio vedremo cosa è successo. Per me i segnali ci sonio stati in vista dei prossimi impegni in Europa League, lo stato generale della rosa mi sembra buono, la Roma sta ritrovando gioco e gol, anche se prende ancora qualche gol di troppo…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “La Roma di ieri? Merita grandi elogi questa squadra, eravamo tutti pessimisti, temevamo un calo e invece nonostante le assenze e la stanchezza, la Roma ha creato tante occasioni da gol. La Roma ha reagito benissimo, solo che c’è sempre questa sensazione di fragilità che quando ti attaccano non hai gli strumenti per difenderti con maggior tranquillità… Alla Roma non vedo dominare le partite nonostante giochi contro squadre minori e in palese difficoltà come lo era ieri il Cagliari, dove i tifosi insultavano tutti…”

Franco Melli (Radio Radio): “Roma in netta ripresa, mai hanno giocato così Under e Kluivert che riescono a fare finalmente le due fasi restando decisivi nella realizzazione… Detto questo però la difesa ha lasciato ancora a desiderare…una partita così non puoi prendere tre gol… Pellegrini o Mkhitaryan? Chi gioca meglio deve sempre giocare…guai a escludere chi gioca meglio…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma? Partita incredibile. I giallorossi potevano vincere con 5 gol di scarto, e quindi ha fatto il tiro al bersaglio contro una difesa fragile. Under mi sembrava Salah, Kluivert bravissimo, Micki ha classe superiore. Kalinic ha fatto gol, anche se un po’ gli ha sbattuto contro…però ha fatto un bellissimo assist. Il risultato giusto sarebbe stato 6 a 3… Mkhitaryan se continua così va preso…più facile prendere lui, che si è inserito, che andare a prendere altri…Il dualismo con Pellegrini? C’è spazio per tutti visto che c’è anche l’Europa League. Il problema è a centrocampo, a me non piace Cristante in quel ruolo…magari puoi provare Pellegrini lì…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Smalling ieri veramente…se vuole restare a Roma non è questa la strada giusta….mamma mia se si è fermato… La partita di ieri poteva finire come Lecce-Atalanta, bravi gli attaccanti che sono stati capaci di dare una mano dietro. Partita molto ben giocata… Mkhitaryan quel ruolo lo fa veramente bene, ed è compito di Fonseca trovare una soluzione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La prima mezz’ora della Roma mi ha ricordato quella della Lazio…calcio spettacolare… Mkhitaryan è straordinario, fantastico, è tornato ai suoi livelli… Al di là del risultato, mezz’ora di grande calcio e non eravamo abituati a una Roma così. Kalinic è stato finalizzatore di livello, anche se la cosa più bella è stato l’assist…però ha fatto una grande partita, va detta la verità…C’è stata una piccola rivincita di Petrachi, visto che i nuovi acquisti stanno giocando… Pellegrini? Secondo me può giocare più dietro in coppia con cristante, lasciano Mkhitaryan più avanti. Ma Pellegrini deve giocare, non facciamoci influenzare dai fischi…in quel momento tutta la Roma giocava male…Pellegrini è forte, e a pallone devono giocare quelli che sanno giocare a pallone… Champions? La strada meno tortuosa è l’Europa League…perchè l’Atalanta non si batte…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Dalla parte di Pallotta ci dicono che ci sono due o tre cose che non vanno bene…In tanti dicono sempre che è fatta, ma sul fronte Pallotta chiedono calma perchè ci sono cose che non quadrano e vanno messe a posto…”

