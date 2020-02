Olimpico freddino: previsti soltanto 25 mila spettatori

NOTIZIE ROMA CALCIO – Non ci sarà l’affluenza delle grandi occasioni, anzi il numero degli spettatori che assisteranno alla partita di questa sera contro il Gent è piuttosto in linea con le ultime gare casalinghe di Europa League.

Saranno circa 25 mila i tifosi sugli spalti dell’Olimpico, con 2 mila sostenitori della squadra belga.

In trasferta, invece, il settore ospiti è andato in poche ore esaurito e saranno più di mille i tifosi romanisti che partiranno fra una settimana per Gand per sostenere Dzeko e compagni.

