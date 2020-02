Sarà la prima da titolare per Carles Perez, provato anche da trequartista

ULTIME NEWS AS ROMA – La chance dal primo minuto è arrivata. Carles Perez partirà titolare questa sera contro il Gent. Ad ufficializzarlo, ieri, Fonseca. Dopo aver collezionato 85 minuti tra Sassuolo (24), Bologna (33) e Atalanta (28), lo spagnolo può finalmente dimostrare il suo valore.

Sinora infatti riuscirci entrando in corsa, con la Roma sempre costretta a recuperare, non lo ha certamente favorito.Oggi invece sembra la partita ad hoc per lui. I belgi non sono una squadra che fa barricate e uno rapido nel breve e abile nel dribbling come Perez può fare la differenza partendo da destra, rientrando al centro per cercare la conclusione con il mancino o l’assist. Singolare, quindi, che tra le prove tattiche effettuate nelle ultime ore, Perez sia stato provato anche nella posizione di trequartista.

Altre indicazioni di formazione: Santon favorito su Spinazzola, tornano Cristante e Veretout (fuori dalla lista dei 20 convocati, l’infortunato Cetin e lo squalificato/convalescente Diawara). In Italia, aspettando lampi con la maglia giallorossa, il ricordo più nitido di Perez è legato al gol contro l’Inter in Champions.

(Il Messaggero, S. Carina)