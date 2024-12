Oltre tremila leccesi pronti a invadere l’Olimpico

NOTIZIE ROMA CALCIO – Forse Giampaolo non pensava che, al ritorno su una panchina dopo due anni di inattività, avrebbe affrontato subito confronti al calor bianco: prima lo scontro diretto di Venezia, con la prima vittoria in trasferta del Lecce, poi il prezioso pareggio casalingo contro la Juve e sabato prossimo all’Olimpico l’insolito scenario di una partita che, a guardare la classifica (13 punti ciascuno) si propone come uno scontro diretto.

Un fatto insolito perché, sino ad oggi, sul campo della Roma, il Lecce ha rimediato solo sconfitte, a parte la storica vittoria del 1985-86 e due pareggi, l’ultimo 20 anni fa ottenuti sotto la guida di Mazzone e Zeman.

I tifosi leccesi quindi hanno ritrovato fiducia dopo 4 punti ottenuti in due partite e sperano nel tris, pronti a far registrare il sold out nel settore loro riservato: ieri sera sui 3435 posti disponibili erano stati venduti 3350 tagliandi.

Fonte: Corriere dello Sport

